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Транспорт и логистика

Новая «Таврия» уходит на Керчь

 © 1520today.ru

26 мая новый двухэтажный поезд «Таврия» ушёл на Керчь.

Состав сформирован из купейных вагонов двухвагонных сцепов «2019».

Особенность двухвагонных сцепов в том, что они делятся на ведущий и ведомый вагон. В первом едут проводники и управляют системами двух вагонов. Во втором вместо купе проводника есть помещение, которое решили использовать как дополнительное место для багажа.

 © 1520today.ru

В каждом вагоне вместо классического титана для выдачи кипятка установлены пурифайеры, которые выдают пассажирам горячую или холодную фильтрованную воду.

В одном из двух туалетов есть душ, а в другом — пеленальный столик.

 © 1520today.ru

Само купе выглядит так:

 © 1520today.ru

В купе много розеток:

 © 1520today.ru

А наверху — usb-разъемы для зарядки телефонов.

 © 1520today.ru

У каждого пассажира есть теперь свой сейф. Оба сейфа (для пассажиров нижней и верхней полок) установлены внизу:

 © 1520today.ru

В штабном вагоне находится купе для размещения двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих:

 © 1520today.ru

Для удобства пассажиров Министерство транспорта Республики Крым запустило автобусы от вокзала Керчь-Южная. Время отправления согласовано со временем прибытия поезда.

Счастливого пути!

 © 1520today.ru
Источник: https://1520today.ru/news/novyj-cve...ezd-tavrija-gde-vse-vagony-s-dushem

железная дорога
  • Аlex М Аlex М
    05.06.2300:21:30

    26 мая новый двухэтажный
    Не двухэтажный

    #1263483
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