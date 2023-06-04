Новая «Таврия» уходит на Керчь
26 мая новый двухэтажный поезд «Таврия» ушёл на Керчь.
Состав сформирован из купейных вагонов двухвагонных сцепов «2019».
Особенность двухвагонных сцепов в том, что они делятся на ведущий и ведомый вагон. В первом едут проводники и управляют системами двух вагонов. Во втором вместо купе проводника есть помещение, которое решили использовать как дополнительное место для багажа.
В каждом вагоне вместо классического титана для выдачи кипятка установлены пурифайеры, которые выдают пассажирам горячую или холодную фильтрованную воду.
В одном из двух туалетов есть душ, а в другом — пеленальный столик.
Само купе выглядит так:
В купе много розеток:
А наверху — usb-разъемы для зарядки телефонов.
У каждого пассажира есть теперь свой сейф. Оба сейфа (для пассажиров нижней и верхней полок) установлены внизу:
В штабном вагоне находится купе для размещения двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих:
Для удобства пассажиров Министерство транспорта Республики Крым запустило автобусы от вокзала Керчь-Южная. Время отправления согласовано со временем прибытия поезда.
Счастливого пути!
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05.06.2300:21:30