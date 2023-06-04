Новая «Таврия» уходит на Керчь

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26 мая новый двухэтажный поезд «Таврия» ушёл на Керчь.

Состав сформирован из купейных вагонов двухвагонных сцепов «2019».

Особенность двухвагонных сцепов в том, что они делятся на ведущий и ведомый вагон. В первом едут проводники и управляют системами двух вагонов. Во втором вместо купе проводника есть помещение, которое решили использовать как дополнительное место для багажа.

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В каждом вагоне вместо классического титана для выдачи кипятка установлены пурифайеры, которые выдают пассажирам горячую или холодную фильтрованную воду.

В одном из двух туалетов есть душ, а в другом — пеленальный столик.

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Само купе выглядит так:

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В купе много розеток:

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А наверху — usb-разъемы для зарядки телефонов.

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У каждого пассажира есть теперь свой сейф. Оба сейфа (для пассажиров нижней и верхней полок) установлены внизу:

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В штабном вагоне находится купе для размещения двух маломобильных пассажиров и двух сопровождающих:

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Для удобства пассажиров Министерство транспорта Республики Крым запустило автобусы от вокзала Керчь-Южная. Время отправления согласовано со временем прибытия поезда.

Счастливого пути!

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