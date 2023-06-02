Свинокомплекс в Георгиевке ЛНР начал выращивание первого поголовья

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Свиноводческий комплекс, строящийся у посёлка Георгиевка Лутугинского района Луганской Народной Республики, приступил к выращиванию первого поголовья. Об этом сообщил руководитель свинокомплекса «Агросфера» Виктор Нагородний.

«Агросфера» — это первое в ЛНР животноводческое предприятие с замкнутым производственным циклом: от производства кормов до убоя животных. Проект выполнен по передовым технологиям и включает в себя решения в отношении биобезопасности.

Площадь свинокомплекса — 60 гектаров.

Инвестиции в строительство составили 2,8 млрд руб.

«У нас 10 хряков и 810 свиноматок. Завезено поголовье пород ландрас, дюрок и крупная белая. <…> Ещё запланирован подвоз двух партий свиноматок», — сказал он.

В эксплуатацию уже введены площади для содержания животных, комбикормовый завод, кормокухня, элеватор, в процессе строительства находится убойный цех.

Предприятие будет реализовывать мясо чистокровных животных или гибридов, выведением которых занимается селекционно-генетический центр.

«Свинокомплекс может максимально выдавать 34 тыс. голов на убой в год. Это будет где-то четыре тысячи тонн мяса. <…> На плановые показатели планируем выйти к концу года, где-то числа 15 декабря. Будет убойное мясо, кусковая часть, субпродукты или просто продажа в полутушах. Продукция будет распределяться среди мясокомбинатов, торговых сетей, рынков и так далее», — проинформировал руководитель.

Кроме того, планируется поставка мяса в школы и больницы.