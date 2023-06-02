Развитие Северного морского пути до 2030 года

До 2030 года в развитие Северного морского пути (СМП) в рамках инициативы «Круглогодичный Севморпуть» планируется вложить более 1,4 трлн рублей.

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Такие данные привел 24 мая в ходе научно-деловой конференции POLAR 2023 в Санкт-Петербурге заместитель директора дирекции СМП госкорпорации «Росатом».

"До 2030 года общий объем финансирования, который должен быть вложен в развитие СМП, составляет более 1,4 трлн рублей. Средства спланированы до 2030 года в рамках инициативы «Круглогодичный Севморпуть». При этом примерное соотношение бюджетных и внебюджетных средств составляет 60% (бюджет) на 40% (внебюджет)", — пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

До 2035 года объем финансирования, запланированный на развитие СМП, составляет 1,8 трлн рублей бюджетных и внебюджетных средств, добавил представитель «Росатома».