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Судостроение и судоходство

Развитие Северного морского пути до 2030 года

До 2030 года в развитие Северного морского пути (СМП) в рамках инициативы «Круглогодичный Севморпуть» планируется вложить более 1,4 трлн рублей.

 © sudostroenie.info

Такие данные привел 24 мая в ходе научно-деловой конференции POLAR 2023 в Санкт-Петербурге заместитель директора дирекции СМП госкорпорации «Росатом».

"До 2030 года общий объем финансирования, который должен быть вложен в развитие СМП, составляет более 1,4 трлн рублей. Средства спланированы до 2030 года в рамках инициативы «Круглогодичный Севморпуть». При этом примерное соотношение бюджетных и внебюджетных средств составляет 60% (бюджет) на 40% (внебюджет)", — пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

До 2035 года объем финансирования, запланированный на развитие СМП, составляет 1,8 трлн рублей бюджетных и внебюджетных средств, добавил представитель «Росатома».
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/39494.html

судоходство, северный морской путь, Санкт-Петербург
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    02.06.2313:37:48

    Вот это доброе дело. Стало заметно, что наконец-то в реальную экономику пошли деньги, причем колоссальные. Итого Россия участвует в трех глобальных инфраструктурных проектах, независимых от враждебного Запада: Северный морской путь, коридор Север-юг и Новый шелковый путь. Вот такая вот «изоляция». Осталось еще только прорыть трансокеанский канал в Никарагуа для полной картины.

    Отредактировано: Holso Stitchred~13:38 02.06.23
    #1263394
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