Новости судостроения

1. «Якутоптторг» (Якутия) построил мелкосидящее судно «Фрейер».

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Судно предназначено для перевозок продуктов в арктические районы республики.

В навигацию-2023 планируется перевезти на судне более 500 тонн продуктов.

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2. Спасатели Коми получили новые катера.

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Парк водных судов пополнился — появились «Альянс 6,4-01» и «ПК 500». По информации официального сообщества МЧС Коми в соцсети, новый водный транспорт уже протестировали в Сыктывкаре на реке около набережной Кировского парка.

Катер «Альянс-6.4-0.1» отечественного производства. Он предназначен для проведения патрулирования, рейдов, участия в спасательных мероприятиях. На борт он может брать до 6-ти человек. «Альянс» оснащен подвесным лодочным мотором, мощностью в 200 лошадиных сил, что повышает его маневренность и позволяет развить скорость более 70 км/ч.

Маневренный и скоростной патрульный катер «ПК-500» оснащен специальным оборудованием, которое обеспечивает необходимый уровень безопасности судоходства, отвечающий современным требованиям навигационного оборудования.

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3. Маневренный, скоростной и многофункциональный катер появился у инспекторов Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области.

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К имеющемуся арсеналу водной техники присоединился катер «Альянс-6.4-0.1»: он отечественного производства, предназначен для проведения патрулирования, рейдов, участия в спасательных мероприятиях. На борт может брать до 6-ти человек.

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