Как компания «Протон» избавилась от зарубежного софта в своей ИТ-системе

Цифровая система управления офисом GANDIVA создавалась, как и многие другие в России, на основе зарубежного софта. С введением санкций российские компании стали срочно искать ему замену. Но разработчики «Гандива» начали этот путь раньше других. А потому сейчас уже могут делиться опытом с коллегами.

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ИТ-система: от создания до масштабирования

Цифровая платформа GANDIVA для управления офисом была разработана компанией «Протон» более 10 лет назад и впервые внедрена в ГК «Агат» — одном из крупнейших автодилеров страны. Система позволила компании, которая работает на обширной территории и в разных городах, упорядочить внутренние бизнес-процессы, наладить взаимодействие между удаленными подразделениями. В основу «Гандива» легла сервисная модель, при которой вспомогательные подразделения (такие как бухгалтерия. ИТ, юристы) оказывают услуги другим подразделениям группы компаний в конкретные сроки и с определенным качеством.

За прошедшие годы GANDIVA постоянно дорабатывалась с учетом обратной связи пользователей. Это позволило объединить в систему сразу 5 инструментов, интегрированных друг с другом и с программой «1С»:

— «Единое окно коммуникаций»;

— «Электронный документооборот»;

— Service Desk;

— Task Tracker;

— «Управление проектами».

На сегодня только в ГК «Агат» в систему «Гандива» внесено более 11 тыс. различных услуг и сервисов, которыми пользуются 5,5 тыс. сотрудников. Благодаря четко прописанным и регламентированным процессам опыт «Агата» удалось масштабировать, внедрив GANDIVA во многих отечественных компаниях различных масштабов и отраслей. Это позволило создать практически универсальную IT-систему, включающую более 80 тыс. услуг — нормативов.

Вопрос о переходе на российское ПО

Этим вопросом руководство ГК «Агат» задалось еще в 2014 году, поставив задачу постепенного отказа от иностранного софта. Для этого было сделано очень многое: рабочие места в основном переведены с Windows на Linux, система управления базами данных MicrosoftSQL заменена на PostgreSQL и пр.

А уже в 2018 году ГК «Агат» поставила перед своим ИТ-подрядчиком «Протоном» задачу перевести систему «Гандива» на свободное ПО. Сделать это было непросто, поскольку в систему были интегрированы зарубежные продукты, такие как СУБД MicrosoftSQL, Windows Server, операционная система Windows, Microsoft Office System (для формирования отчетов), Apple Push Notification с Service iOS (для отправки Push-сообщений в мобильном приложении). Кроме того, требовалось расширить функционал GANDIVA, включив в него, к примеру, собственный чат-бот.

«Мы взялись за работу, не представляя, какой объем задач предстоит решить, — вспоминает руководитель команды разработчиков компании „Протон“ Андрей Олейник. — Как ни парадоксально, самыми сложными оказались проблемы, не связанные с импортозамещением ПО и расширением функционала платформы».

Дело в том, что за прошедшие годы GANDIVA постоянно дорабатывалась и адаптировалась под нужды различных подразделений. К примеру, сначала была создана ее десктопная версия, а позже — мобильная. Сначала предусматривалось только серверное хранение данных, потом — облачное.

При этом многие изменения не были задокументированы. Не всё отражалось в руководстве пользователя. Многие фрагменты кода были скрыты как бы «под капотом».

«Нам пришлось проделать огромную работу, чтобы все проанализировать и задокументировать, — рассказывает руководитель продуктового направления ООО „Протон“ Елизавета Малахина. — Без этого нечего было и думать о замене софта».

Разработчики обнаружили в IT-системе внушительное наследие в виде элементов устаревшего кода, переусложненных связей и т. п. Это и обусловило последующий выбор: не переводить платформу на свободное ПО, а переписать на нем заново.

Свободное ПО дает новые возможности

К началу 2022 года основные работы завершились. Платформа GANDIVA 2.0, разработанная исключительно на основе «открытых» решений и обладающая расширенным функционалом, стала применяться в ряде подразделений ГК «Агат». Другие же компании продолжили работать в прежней версии, ограничиваясь предыдущим функционалом.

Все изменили санкции в отношении России. Риски использования западного проприетарного ПО многократно увеличились. В связи с этим перед разработчиками из «Протона» встала новая задача: перевести на свободный софт первоначальный вариант платформы и тем самым минимизировать риски для ее пользователей.

Справиться с этим вызовом удалось в кратчайшие сроки — за пять месяцев. «За годы работы над созданием GANDIVA 2.0 наша команда сильно выросла профессионально, но не только это позволило нам так быстро реализовать проект, — поясняет Андрей Олейник. — Главная причина успеха — огромная работа по анализу и документированию кода системы, проделанная на предыдущем этапе».

Благодаря удалению legacy-кода производительность GANDIVA, переведенной на Linux и PostgreSQL, возросла в несколько раз. К тому же IT-система была значительно улучшена. Количество формируемых отчетов увеличилось. Появились детальные инструкции не только для конечных пользователей (работников компаний), но и для IT-специалистов. При этом эксплуатировать платформу стало дешевле, так как не нужно приобретать лицензионный софт.

В Linux-версию GANDIVA внедрен новый функционал, улучшены уже существующие блоки (к примеру, «База знаний», «Нормативы», «Проекты»). Анализируются и устраняются возникающие у пользователей неудобства, что было трудновыполнимо в версии платформы, написанной на основе MicrosoftSQL. К тому же процесс развертывания обновлений теперь автоматизирован. А скоро у компаний — пользователей платформы — появится возможность автоматического развертывания всей системы без участия специалистов «Протона».

Все это открывает для GANDIVA новые рыночные ниши. Сейчас наибольший результат от использования платформы получают крупные компании, имеющие территориально разветвленную сеть подразделений, такие как ГК «Агат», Иркутская нефтяная компания, федеральная сеть аптек «Максавит». При таких масштабах участие специалистов из «Протона» во внедрении IT-системы оправданно: нужно изучить специфические бизнес-процессы, оптимизировать их, описать и занести в систему.

В то же время на цифровой платформе «Гандива» работают средние и малые предприятия, такие как Саратовский молочный комбинат, СК «САКСЭС», «Фабрика композитов». Здесь бизнес-процессы не так сложны и не столь разнообразны, а значит, запустить развертывание IT-системы вполне можно самостоятельно, силами собственных IT-специалистов. Компания «Протон» работает над реализацией такой возможности, что и открывает новую нишу. Автоматическое развертывание платформы — это то преимущество, которое по достоинству оценит малый и средний бизнес. В свою очередь, GANDIVA с расширенным функционалом будет интересна крупному бизнесу.

Выводы по результатам перехода

Опыт перевода платформы GANDIVA на свободное ПО может сегодня пригодиться многим отечественным компаниям. Специалисты «Протона», уже прошедшие этот путь, обращают внимание на следующие факторы.

Во-первых, становится ясно, что данный процесс — небыстрый. Чем раньше этим заняться, тем лучше. «Не верьте зарубежным вендорам, они могут „отключить рубильник“ в любой момент. Вы останетесь без привычных инструментов, а трудоемкость предстоящих проектов может оказаться значительно выше ожидаемой», — предупреждает Андрей Олейник.

Во-вторых, стандартизация кода — неотъемлемая часть разработки любого IT-решения. Но эту работу IT-специалисты обычно не любят и зачастую ее не выполняют. «Большинство команд, причем, не только в России, придерживаются стандартов лишь в малой степени. Позже тратится масса времени и ресурсов, чтобы ответить на вопросы, почему именно так всё устроено и почему не работает теперь», — отмечает Андрей Олейник.

В-третьих, не стоит отмахиваться от новых методологий. Используя их, можно взять работающие решения из смежных отраслей. «Сначала мы работали по большим техническим заданиям — по 60-80 страниц на каждый сервис, но поняли, что это неэффективно. Потом перешли на гибкую систему управления проектами с помощью Agile и Scrum, — вспоминает Елизавета Малахина. — Благодаря этому нам удалось небольшими порциями реализовать, казалось бы, неподъемный проект. Как бы ни был велик слон, его совсем не страшно есть по частям».