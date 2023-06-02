Как изменилось ЖКХ Крыма за восемь лет. Итоги 2022 года

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За восьмилетний период было завершено строительство 71 километра групповых водоводов, выполнена модернизация около 1,5 тысяч километров сетей водоснабжения, 59,3 километров канализационных сетей. Также проведен капремонт и реконструкция 46 сооружений водоснабжения и десяти — водоотведения, пяти котельных и восьми котлов, завершена реконструкция пяти КОС.

Благодаря этому удалось сократить потери питьевой воды на 11,3 млн кубометров в год.

По итогам 2022 года в республике реализованы мероприятия по модернизации комплекса тепло-, водоснабжения и водоотведения на общую сумму более 2,1 млрд рублей, в том числе в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». В частности, выполняются проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов в Симферополе общей протяженностью более 20 километров. Снижение потерь по итогам 2022 — 2023 годов составит более 11 тыс. кубометров воды в сутки.

В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта проведена модернизация почти 118 километров сетей водоснабжения.

Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту 780 кровель, заменено 875 лифтов. Благоустроено 203 общественные территории, 320 дворов, 150 спортивных и 48 детских площадки. Заменено 750 остановочных павильонов, 250 из них оснащены элементами «Умного города».

В социальной сфере удалось расселить 395 квартир из аварийного жилого фонда.

Уровень газификации на начало года достиг 78,2%, к 2025 году его планируют повысить до 84,7%.

За восьмилетний период было газифицировано 78 населенных пунктов. До 2023 года планируется провести газ еще в 510 населенных пунктов.Доводка сетей до 78 тысяч домовладений будет обеспечена без привлечения средств граждан.