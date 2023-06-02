Как изменилось ЖКХ Крыма за восемь лет. Итоги 2022 года
За восьмилетний период было завершено строительство 71 километра групповых водоводов, выполнена модернизация около 1,5 тысяч километров сетей водоснабжения, 59,3 километров канализационных сетей. Также проведен капремонт и реконструкция 46 сооружений водоснабжения и десяти — водоотведения, пяти котельных и восьми котлов, завершена реконструкция пяти КОС.
Благодаря этому удалось сократить потери питьевой воды на 11,3 млн кубометров в год.
По итогам 2022 года в республике реализованы мероприятия по модернизации комплекса тепло-, водоснабжения и водоотведения на общую сумму более 2,1 млрд рублей, в том числе в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». В частности, выполняются проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов в Симферополе общей протяженностью более 20 километров. Снижение потерь по итогам 2022 — 2023 годов составит более 11 тыс. кубометров воды в сутки.
В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта проведена модернизация почти 118 километров сетей водоснабжения.
Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту 780 кровель, заменено 875 лифтов. Благоустроено 203 общественные территории, 320 дворов, 150 спортивных и 48 детских площадки. Заменено 750 остановочных павильонов, 250 из них оснащены элементами «Умного города».
В социальной сфере удалось расселить 395 квартир из аварийного жилого фонда.
Уровень газификации на начало года достиг 78,2%, к 2025 году его планируют повысить до 84,7%.
За восьмилетний период было газифицировано 78 населенных пунктов. До 2023 года планируется провести газ еще в 510 населенных пунктов.Доводка сетей до 78 тысяч домовладений будет обеспечена без привлечения средств граждан.
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