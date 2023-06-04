ВАСО изготовил центроплан крыла для Ил-114-300

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Филиал ПАО «Ил» — «Воронежское авиастроительное самолётостроительное общество» (ВАСО) — изготовило и передало нижегородскому заводу «Сокол» центроплан крыла на очередную машину в рамках программы по строительству регионального турбовинтового пассажирского самолёта Ил-114-300.

В текущем году предприятие планирует передать ещё два центроплана.

«В связи с увеличением объёмов производства, сокращением сроков, работали в две смены, без выходных, но с задачей справились», — приводятся в сообщении слова начальника агрегатно-сборочного цеха Антона Грудина.

Грудин также подчеркнул, что изделие было поставлено в Нижний Новгород в соответствии с графиком.

Отмечается, что центроплан — это сложный элемент конструкции самолёта, который связывает фюзеляж и крыло. ВАСО также изготавливает для проекта Ил-114-300 консоли крыла, центроплан, мотогондолы и киль.

Ил-114 — региональный двухдвигательный турбовинтовой пассажирский самолёт. Создавался для замены Ан-24 и совершил первый полёт 29 марта 1990 года. После распада СССР проект заморозили, всего успели произвести 18 машин. Решение о возобновлении серийного производства обновлённой модификации самолёта Ил-114-300 приняли в 2014 году. Первый полёт Ил-114-300 совершил 16 декабря 2020.

Ранее сообщалось, что Федеральное агентство воздушного транспорта выдало АО «ОДК-Климов» сертификат типа на двигатель ТВ7-117СТ-01 для самолёта.