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Транспорт и логистика

«Лада Веста NG Signature» получила связку из улучшенного вазовского мотора 1,8л и вариатора

АвтоВАЗ представил топовую «Лада Веста NG Signature». Она на 25 см длиннее обычного седана.

 © www.ixbt.com

Вообще «Веста-лимузин» не стал чем-то новым — первое авто собрали на АвтоВАЗе в 2015 году. Всего было сделано 4 экземпляра, на одном из них передвигался Николя Мор, бывший на тот момент президентом АвтоВАЗа.

Первый исполнительный вице-президент ВАЗа сказал, что машина находится в разработке и её полноценная презентация состоится на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт 14-17 июня.

 © www.ixbt.com

Это не Веста Signature образца 2016 года — это совершенно новая машина, её собрали буквально накануне. Это седан с удлинённой на 25 см базой. И вся эта прибавка отдана для комфорта задних пассажиров — посмотрите, сколько сзади места. Нарядный интерьер — с бело-кремовой кожей. С премиальной аудиосистемой — это видно по иной обивке дверей с крупными решётками и по высокочастотным динамикам у зеркал. И двухцветный руль.

 © www.ixbt.com

Рычаг селектора недвусмысленно намекает на автоматическую трансмиссию: Это одна из первых машин, на которой отработана связка вазовского мотора 1,8 л и вариатора. Процесс идёт. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ улучшил двигатель 1,8 л и решил его проблемы.

 © www.ixbt.com

Машину представят в Петербурге на ПМЭФ-2023 — тогда и узнаем детали проекта. Это хорошая идея — предложить автомобиль для госорганов в порядке импортозамещения. И вполне возможно, что для этой машины подберут другое имя — Главный редактор автомобильного издания «За рулём».
Источник: https://www.ixbt.com/news/2023/06/02/lada-vesta-ng-signature-1-8.html

автопром, новые автомобили, Автоваз, Веста, Санкт-Петербург
  • Alexander V Alexander V
    03.06.2315:36:37

    Еще бы двери немного пропорциональной ширины сделать.

    #1263443
    • Jorjio774 Jorjio774
      03.06.2319:54:03

      Для госорганов можно и оставить.    Вообще, хорошая идея — госзаказ.   

      #1263447
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.06.2319:52:52

    Это хорошая идея — предложить автомобиль для госорганов в порядке импортозамещения.

    Если этим госорганам (особенно на местном уровне) станут выдавать сами автомобили, а не средства на их покупку, то может чего и получится. Если же нет — то нет.

    И мне представляется, что у автомобилей такого назначения надо избавиться от этих выштамповок в виде «Х» по бокам. На автомобиле для госорганов они не к месту.

    #1263446
  • Нет аватара Spoonout
    03.06.2320:52:00

    Двери разной длины (ширины) режут глаз.

    И да, от «х» пора избавляться.

    #1263451
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