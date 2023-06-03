«Лада Веста NG Signature» получила связку из улучшенного вазовского мотора 1,8л и вариатора

АвтоВАЗ представил топовую «Лада Веста NG Signature». Она на 25 см длиннее обычного седана.

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Вообще «Веста-лимузин» не стал чем-то новым — первое авто собрали на АвтоВАЗе в 2015 году. Всего было сделано 4 экземпляра, на одном из них передвигался Николя Мор, бывший на тот момент президентом АвтоВАЗа.

Первый исполнительный вице-президент ВАЗа сказал, что машина находится в разработке и её полноценная презентация состоится на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдёт 14-17 июня.

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Это не Веста Signature образца 2016 года — это совершенно новая машина, её собрали буквально накануне. Это седан с удлинённой на 25 см базой. И вся эта прибавка отдана для комфорта задних пассажиров — посмотрите, сколько сзади места. Нарядный интерьер — с бело-кремовой кожей. С премиальной аудиосистемой — это видно по иной обивке дверей с крупными решётками и по высокочастотным динамикам у зеркал. И двухцветный руль.

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Рычаг селектора недвусмысленно намекает на автоматическую трансмиссию: Это одна из первых машин, на которой отработана связка вазовского мотора 1,8 л и вариатора. Процесс идёт. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ улучшил двигатель 1,8 л и решил его проблемы.

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Машину представят в Петербурге на ПМЭФ-2023 — тогда и узнаем детали проекта. Это хорошая идея — предложить автомобиль для госорганов в порядке импортозамещения. И вполне возможно, что для этой машины подберут другое имя — Главный редактор автомобильного издания «За рулём».