Новый корпус травматологической поликлиники открылся в Южно-Сахалинске

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В здании, оборудованном самыми современными медицинскими аппаратами, пациенты будут проходить полный цикл — от первичного обращения к специалисту до процесса восстановления.

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Поликлиническое отделение травматологии разместилось на двух этажах нового здания. В отличие от прежнего строения, в котором не было технической возможности разместить лифт, здесь подъемное устройство имеется, что очень важно для пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата.

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К услугам пациентов лечебная физкультура, массаж, медицинская реабилитация, лечение при дневном стационаре. Весь процесс проходит под наблюдением специалистов, штат которых насчитывает: 10 врачей травматологов-ортопедов, физиотерапевта, массажиста, инструктора ЛФК, 6 рентген-лаборантов, рентгенолога и 12 медсестер.

© sovsakh.ru

© sovsakh.ru

© sovsakh.ru

© sovsakh.ru

© sovsakh.ru