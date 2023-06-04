Первый опытный образец самолёта МС-21 с ПД-14 покрашен в новую ливрею ОАК

Первый опытный образец самолёта МС-21, получивший в прошлом году отечественные двигатели ПД-14, покрашен в новую ливрею Объединенной авиастроительной корпорации (Фото).

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Самолёт совершил перелёт из Ульяновска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский. Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолётов производства ОАК.

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru