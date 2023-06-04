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Фотофакты

Первый опытный образец самолёта МС-21 с ПД-14 покрашен в новую ливрею ОАК

Первый опытный образец самолёта МС-21, получивший в прошлом году отечественные двигатели ПД-14, покрашен в новую ливрею Объединенной авиастроительной корпорации (Фото).

 © ulpressa.ru

Самолёт совершил перелёт из Ульяновска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский. Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолётов производства ОАК.

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru

 © ulpressa.ru
Источник: https://ulpressa.ru/2023/06/03/perv...v-ulyanovske-v-novuyu-livreyu-foto/

авиация, новые самолёты, опытная эксплуатация, ОАК, Ульяновск, Жуковский
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