Первый опытный образец самолёта МС-21 с ПД-14 покрашен в новую ливрею ОАК
Первый опытный образец самолёта МС-21, получивший в прошлом году отечественные двигатели ПД-14, покрашен в новую ливрею Объединенной авиастроительной корпорации (Фото).
Самолёт совершил перелёт из Ульяновска на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова в г. Жуковский. Новая ливрея будет единой для всех опытных образцов гражданских самолётов производства ОАК.
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