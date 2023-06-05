Столичная компания разработала образец отечественного автомобиля высокой проходимости

Столичный производитель кузовных деталей для автомобилей компания «Альфа Автоматив Техноложиз» спроектировал и создал ходовой образец отечественного автомобиля высокой проходимости для широкого прикладного применения.

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Предприятие открыло новое современное производство на юге столицы в декабре 2022 года в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На заводе производят кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, которые поставляются на автосборочные предприятия по стране и за рубежом. Ежегодно здесь могут выпускать до 17 миллионов деталей.

«В мае 2023 года на заводе завершили разработку и создание ходового макетного образца отечественного автомобиля высокой проходимости. Этого удалось достичь, основываясь на глубокой модернизации серийной модели „Нива Трэвел“. Грузоподъемность кузова новинки может достигать 500 килограммов. Такой автомобиль будет востребован для нужд фермерских и личных подсобных хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, вспомогательных работ в различных отраслях народного хозяйства. По предварительным оценкам, потребность в выпуске автомобилей данного типа составляет до четырех тысяч единиц в год», — рассказал генеральный директор.

По оценкам генерального директора компании, в случае одобрения проекта АО «Автоваз» о серийном производстве планируется осуществить разработку более 40 процентов кузовных деталей для модифицированной модели, созданной специалистами предприятия.