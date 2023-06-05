В Саранске приступили к производству тяговых преобразователей нового поколения для электровозов

Производство преобразовательной техники на предприятии "Электровыпрямитель" в Саранске © kscgroup.ru

Предприятие «Электровыпрямитель», входящее в дивизион «КСК Электротех» запускает производство многоканальных тяговых преобразователей нового поколения собственной разработки. Преобразователь будет применяться на модифицированных магистральных грузовых электровозах переменного тока серии 2 (3,4) ЭС5К «Ермак».

Новый тяговый преобразователь серии М-ОПП-950-1,1к-У2 должен прийти на смену серийно выпускаемым моделям преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2, ВИУ-4000-2М-УХЛ2 и БВИ-4000-2К-У2. За счет применения силовых полупроводниковых приборов нового поколения собственного производства, уменьшения количества узлов и деталей при сохранении ключевых характеристик изделия, ожидается, что новый тяговый преобразователь будет обладать лучшим показателем надежности, чем предшественники.

Тяговый преобразователь оснащен усовершенствованной системой диагностики исправности блоков и систем, которая позволит своевременно диагностировать его техническое состояние. В зависимости от исполнения новый тяговый преобразователь может быть модифицирован и усовершенствован системой по управлению реактивной энергией, что позволит повысить коэффициент мощности электровоза до 4% и снизить удельный расход электроэнергии локомотива в режиме тяги поездов примерно на 4-5% в сравнении с существующими сериями электровозов.

Конструкторско-технологические решения для нового преобразователя разработаны специалистами предприятия «Электровыпрямитель». На производственной площадке завода изготовлен первый опытный образец. Начало испытаний запланировано на июнь 2023 года.

О ГК КСК:

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 30 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в восьми регионах России, сотрудниками группы являются более 11000 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

Об «Электровыпрямитель»:

ПАО «Электровыпрямитель» входит в дивизион «Электрическая техника» ГК КСК и специализируется на выпуске силовых полупроводниковых приборов, преобразовательного оборудования и электротехнической продукции для промышленности, энергетики и транспорта. Предприятие расположено в Саранске, сотрудниками завода являются более 2200 человек.