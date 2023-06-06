Московский завод в три раза увеличил выпуск дорожных поливочных машин

Столичный завод по выпуску дорожной и коммунальной техники в три раза увеличил производство поливочных машин для автодорог.

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Предприятие работает на территории города более 18 лет. Сегодня оно входит в число ведущих поставщиков дорожной техники в стране.

Как уточнил генеральный директор компании, техника изготавливается под конкретный запрос заказчика. Новый цех позволит принимать больше заказов и в установленные сроки производить необходимое количество продукции.

© www.mos.ru

«Производственные мощности завода „Московский ударник“ позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны. В 2020 году здесь запустили линию по изготовлению поливочных машин и за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза — до 15 единиц в год. В ближайшем будущем компания планирует открыть новый цех, что позволит увеличить объемы производства и принимать больше заказов», — департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.