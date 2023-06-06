Он сказал: «Поехали!»: Премьера российского экскаватора-погрузчика AGB 3CR на СТТ Expo 2023

23 мая 2023 г. на выставке СТТ Expo 2023 российская компания-производитель строительной спецтехники и запчастей AGB Construction Machinery презентовала экскаватор-погрузчик AGB 3CR.

AGB 3CR — это многофункциональная техника, которая применяется в гражданском и промышленном строительстве, способна выполнять работу от нулевого цикла и планировки территории, до погрузки и перемещения грузов. На данный момент экскаватор-погрузчик на 80% локализован и состоит из деталей и компонентов, изготавливаемых командой AGB Construction Machinery. Все основные металлоконструкции, кабину, литье, компания производит на площадке в г. Видное. Двигатель, гидромеханическую коробку передач и мосты на первые единицы были закуплены у английских поставщиков, но уже к 2025 г. уровень локализации будет увеличен до 95%.

© agbgroup.ru

Ограничение на закупку импортных товаров бюджетными организациями, установленное в 44-ФЗ и 223-ФЗ, реализует государственную политику по поддержке отечественного производителя. В связи с этим, государственные учреждения могут закупать технику AGB для госзакупок на электронных аукционах.

Среди преимуществ экскаватора-погрузчика — удобная кабина оператора, хорошая проходимость за счёт крабового хода и равновеликих управляемых колёс. Двигатель Dieselmax 444 и гидравлическая система с двумя шестерными насосами сопровождаются надёжной системой охлаждения. Быстросъёмная каретка позволяет за считанные минуты заменять навесное оборудование.

Особенность AGB 3CR в большом разнообразии сменного навесного оборудования: от ковша-смесителя и дорожной щётки до гидромолота и гидробура.

Конфигурация рамы с упрочненным профилем и улучшенными направляющими каретки задней стрелы. Компания AGB применяет современные технологии для обработки траверсы и башни рамы, а также инновационную технологию производства лонжеронов рамы, которая позволила снизить время изготовления и увеличить долговечность деталей.

Технические характеристики модели не уступают функциональности: глубина копания — 5990 мм, масса машины — 8400 кг, объём челюстного ковша — 1 м³, мощность двигателя — 68,6 кВт.

Это делает экскаватор универсальным и даёт возможность применять его в целом ряду отраслей.

© agbgroup.ru

Ассортимент собственного склада компании насчитывает не менее 30 000 запасных частей и более 1 500 наименований расходных материалов, которые подойдут не только для модельного ряда AGB, но и для импортных экскаваторов-погрузчиков, таких как JCB 3CX, 4 CX, с которыми российский экскаватор-погрузчик совместим по деталям более чем на 95%.

Вместе с техникой и запасными частями компания AGB Construction Machinery предоставляет комплексную сервисную поддержку и выездную диагностику оборудования 24/7.

«Мы занимаемся производством оборудования с 2013. В основе компании — сильная команда российских конструкторов и инженеров из МГТУ им. Баумана, МАИ, МФТИ, дополненная специалистами-практиками с многолетним опытом работы в отрасли.

Одной из целей компании было создать технику, которая будет взаимозаменяема с импортным аналогом, а значит наши заказчики не будут испытывать затруднений с закупкой запасных частей и могут быть уверены в доступности комплектующих в любом регионе России.

Современные производственные мощности позволили нам в начале 2022 года начать проект, первые результаты которого мы представили на выставке в этом году. AGB 3CR — это гордость команды, так как доля использованных при его создании собственных разработок, отечественных материалов и компонентов составляет 80%. К 2025 году планируется выпускать не менее 50 единиц техники в месяц, так как наш отечественный рынок ощущает высокий спрос на данный вид строительного оборудования. Уже сегодня мы предлагаем заказчикам расширенный ассортимент запасных частей, который позволяет обеспечивать плановую замену и сервисное обслуживание существующего парка спецтехники иностранного производства, а также плавно и менее затратно формировать новый», — отметил Кирилл Викторович Кулик, генеральный директор AGB Construction Machinery.