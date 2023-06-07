Ростсельмаш запустил производство нового трактора

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Пока Ростсельмаш строит новый тракторный завод, он не забывает о развитии своей линейки тракторов. Сегодня РСМ сообщил каналу «Сделано у нас», что с конвейера в Ростове-на-Дону сошел обновленный трактор Ростсельмаш 2400. Агромашина получила двигатель увеличенной мощности в 430 л.с. и другие улучшении.

Машина относится к 2000-ой серии колесных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой. Эта серия пользуется заслуженным авторитетом среди профессионалов агробизнеса. Особенно в хозяйствах с пашней от 1500 га. Машины отлично справляются со многими нагрузками в поле, демонстрируя высокую производительность и экономный расход топлива. С новым трактором возможности сельхозтоваропроизводителей возрастает.

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Агромашина получила двигатель 430л.с. и объемом 11,6л. Разница в мощности и объеме с предыдущей версией (405л.с./10,8 л) позволяет ей работать с широкозахватными орудиями с меньшей загрузкой двигателя. Несмотря на повышенную мощность, новый движок обещает быть менее «прожорливым». Насколько — покажет поле, но согласно контрольным замерам, экономия может достигать до 10%.

Дополнительные возможности новая модель получила вместе с гидравликой повышенной производительности — 260л/мин. вместо ранее 170 л/мин. Это делает трактор еще более универсальным и позволяет агрегатировать его с прицепными орудиями с повышенными требованиями к мощности потока. Для подключения всего оборудования посевного комплекса трактор оснащен дополнительной — пятой секцией разъемов.

Потребители техники Ростсельмаш по достоинству оценят улучшенную эргономику рабочего места. На смену механическому управлению гидравликой пришло электроуправление. Рычаги уступили место аккуратным лепесткам, а вся настройка системы находится в мониторе. Повышена шумоизоляция кабины, добавлены или изменены ниши для вещей: питьевой воды, телефона, и т. п. Еще одно удобство для механизатора — добавлена камера заднего вида, которая облегчит агрегатирование и повысит безопасность техники.

При выпуске новой модели специалисты позаботились и о других улучшениях, направленных на повышение комфортности работы и обслуживания трактора. Например, обслуживание гидравлики, заливку омывающей жидкости намного удобней производить на специальной площадке, установленной с левого борта впереди агромашины. По правому борту добавлен второй инструментальный ящик. Топливопровод между левым и правым баком получил металлическую защиту. Во многом, эти и другие улучшения появились с учетом опросов пожеланий самих механизаторов.

Применение новой моторной установки позволило исключить передний балласт, увеличены угол съезда и клиренс спереди трактора. Издалека новую модель можно узнать по белой крыше и таким же дискам вместо привычного кремового цвета.

Высокую эффективность агромашине добавляет новая система автоуправления — РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, поставляемая опционально. Cистема обеспечивает устойчивую работу самоходной техники с высокоточными поправками на расстояниях до 5 км от базовой станции RTK, сохраняя точность траектории движения до 2,5 см. Она не только принимает на себя рулевое управление техникой, но и осуществляет автоматические развороты. Это позволяет освобождать механизатора от рутинного процесса руления для того, чтобы он сосредоточился на качественном протекании технологических процессов.

В данный момент первые серийные тракторы Ростсельмаш 2400 проходят обкатку, после чего будут отгружены в адрес дилерских центров компании.