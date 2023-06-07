Подготовка к первому полету SSJ-NEW выходит на финишную прямую

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В Производственном центре филиала «Региональные самолеты» Корпорации «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха завершилась выездная сессия научно-технического совета (НТС), посвященного подготовке первого опытного самолета SSJ-NEW к летным испытаниям.

В работе сессии приняли участие представители поставщиков систем и компонентов самолета. Члены НТС высоко оценили степень готовности самолета и объем отработок систем, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности предстоящих полетов.

«Мы вышли на финишную прямую подготовки SSJ-NEW к первому испытательному полету. Специалистами наших предприятий проделана большая работа по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. Машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое. Первый полет состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле. Их цель — обеспечение безопасности пассажиров, ведь в перспективе SSJ-NEW вместе со среднемагистральным МС-21 станет основой парка российских авиакомпаний. Мы понимаем, насколько этот самолет важен для нашей страны, а потому делаем все возможное, чтобы запустить его в серийное производство как можно быстрее», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

По итогам НТС сформирован финальный перечень наземных проверок, которые должен пройти самолет перед началом летных испытаний. Для ускорения программы испытаний первый полет SSJ-NEW выполнит на франко-российских двигателях SaM146. Второй опытный образец начнет программу летных испытаний с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели.

«В течение нескольких недель мы приступим к заводским доводочным испытаниям, в рамках которых состоится первый полет. На следующем этапе самолет будет представлен специалистам Росавиации для проведения сертификационных испытаний, по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту SSJ-NEW. Это позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета. На каждом этапе испытаний нашим безусловным приоритетом будет обеспечение безопасности и надежности техники, ведь в скором времени этой машине предстоит взять на борт пассажиров», — рассказал заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор Корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Самолет SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов и станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа SuperJet.