В Вологде отрыт второй цех завода «Электросталь»

© vologda-poisk.ru

7 июня в Вологде открылись новый цех вологодского завода «Электросталь».

Новый цех имеет внушительную площадь в 1500 квадратных метров и создан с учётом современных требований. Здесь «Электросталь» осуществляет производство различных металлических изделий высокого качества. В числе их продукции металлопрокат, профнастил, металлочерепицу, доборные элементы кровли и водосточные системы.

Важно отметить, что все оборудование, комплектующие и сырье, используемые в цехе, являются отечественного производства.

В мае 2022 года Вологодский завод «Электросталь» заложили первую сваю в чистом поле, где отсутствовали элементарные коммуникации.

Это инвестиционный проект с вложением более 120 млн. рублей.

Уже в марте двадцать третьего года было запущено 4 линии производства первого цеха.

© vologda-poisk.ru

Теперь открыт второй цех предприятия. В плане открыть ещё два производственных объекта: цех и ремонтные базы автотранспорта на участке. Сейчас площадь завода составляет 1,3 га, в планах увеличить ее до 3 га.

Электросталь 20 лет шли к своей цели, пережив три переезда, и вот,наконец то у нас появился свой дом. Большой, светлый, теплый цех вмещает в себя до 50 рабочих. В скором времени будет запущено ещё 7 линий производства на которых одновременно смогут работать 4 оператора. Все автоматизировано, краны управляются с радиоуправления. Стоит отметить, что все оборудование, комплектующие и сырье — отечественного производства! Рынок сбыта — Россия, наши клиенты здесь!

В планах на ближайшее будущее приобретение нового современного оборудования, расширение линейки выпускаемой продукции.

© vologda-poisk.ru

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