В Котельниче Кировской области открыта новая линию по производству ёмкостей для хранения зерна

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Предприятие «Агропромтехника» запустила на своём заводе в Котельниче новую линию по производсту ёмкостей для хранения зерна.

Стоимость линии составляет 132 млн рублей. Новая линия позволит изготавливать силосы вместимостью до 25 000 м3, снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции.

«Агропромтехника» производит оборудование для хранения и подработки зерна: ёмкости (силосы) для хранения зерна, зерноочистительные комплексы, бункеры, транспортирующее оборудование и другое.

Средний возраст сотрудников и руководителей — 35 лет. При этом большая часть из них — инженеры.

В числе регионов сбыта — Кировская, Тульская, Брянская, Ярославская, Курганская области и Республика Татарстан.

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