Компания «Полоса» завершила закладку крупного грушевого сада в Дагестане

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Компания «Полоса» завершила закладку интенсивного грушевого сада на территории 55 га в Магарамкентком районе Дагестана, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Это самый крупный грушевый сад в России. В том же районе на площади 22 га груши выращивает хозяйство «Сад».

В среднем Россия ежегодно импортирует до 250 тыс. т груш. Наша страна обеспечивает собственные потребности в груше всего на 20%, свободную нишу начали осваивать дагестанские садоводы благодаря природным условиям Южного Дагестана.

Осенью «Полоса» планирует заложить ещё 30 га, а в целом в перспективе намерено довести его площадь почти до 200 га. Хозяйство «Сад» тоже планирует увеличивать площади садов и призвал другие хозяйства поступать аналогично.

В апреле Минсельхозпрод Дагестана сообщало, что фактические затраты при закладке 1 га садов суперинтенсивного типа составляют более 2 млн руб. Всего в Дагестане было заложено 3,9 тыс. га новых садов, из которых 830 га — суперинтенсивного типа. Большая часть из них — семечковые культуры. В этом году в регионе планируют заложить еще более 1 тыс. га садов, в том числе 250 га интенсивного типа.

Дагестан занимает второе место после Краснодарского края по площади плодово-ягодных насаждений: по итогам 2022 года она составила 28 тыс. га, в том числе семечковые культуры занимали 12,9 тыс. га. Валовой сбор плодов и ягод в республике превысил 200 тыс. т, из них около 119 тыс. т пришлось на семечковые.

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