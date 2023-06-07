На Самарском ССЗ спущено на воду пятое промерное судно

На Самарском судостроительном и судоремонтном заводе (собственник ЗАО «Нефтефлот») 7 июня состоялась торжественная церемония спуска на воду промерного судна «СТВОР» проекта RDB 66.62, строящегося в рамках мероприятия «Обновление обслуживающего флота» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

© morflot.gov.ru

Проект разработан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель».

Строительство ведется по контракту с ФКУ «Речводпуть», предусматривающему постройку 8 судов данного проекта.

© morflot.gov.ru

В целях выполнения промерных работ и гидрографических изысканий судно оборудовано современным высокоточным, высокоскоростным автоматизированным промерным комплексом, позволяющим выполнять сплошное сканирование дна акватории, создание 3D — рельефа дна акватории, расчеты и контроль объемов дноуглубительных работ.

Следующие поставки судов этого проекта предусмотрены для Администраций Амурского, Беломорско-Онежского и Обь-Иртышского бассейнов внутренних водных путей.

В 2022 году по заказу ФКУ «Речводпуть» построены и передано эксплуатирующим организациям суда проекта: «Вадим Викторовский» для ФБУ «Администрация «Волго-Балт»; «Галс» для ФБУ «Администрация «Волго-Дон»; «Василий Аршинов» для ФБУ «Администрация «Камводпуть»; «Рельеф» для ФБУ «Администрация Волжского бассейна».

Главные размерения и характеристики:

Длина габаритная, м 24,31

Ширина габаритная, м 5,76

Высота борта, м 2,80

Осадка по КВЛ, м 0,90

Мощность главного двигателя, кВт 295

Число/мощность дизель-генераторов, кВт 2×50

Экипаж и изыскательская партия, чел. 7

Автономность по запасам топлива, суток 4