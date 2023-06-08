Росатом и Аэрофлот импортозаместили воздушные фильтры для самолетов иностранного производства

ПАО «Аэрофлот» и АО «Наука и инновации» (управляющая компания научного дивизиона Госкорпорации «Росатом») заключили контракт на производство воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства.

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В рамках контракта компании впервые в России реализовали совместный проект по импортозамещению воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов иностранного производства. Производство фильтров по конструкторскому решению инженеров Аэрофлота обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ — ФЭИ, входит в научный дивизион Росатома).

Многоэтапные испытания изделий, произведенных Росатомом, подтвердили их полное соответствие требуемому уровню безопасности. Расчетный ресурс отечественных фильтров превышает показатели зарубежных аналогов на 20-25%, что делает их экономически более эффективными.

«Сегодня перед российскими учеными стоит амбициозная задача — не просто обеспечить разные отрасли экономики высокотехнологичными, конкурентоспособными с иностранными аналогами решениями, но и сделать их более надежными и качественными. Рад отметить, что наш совместный с Аэрофлотом проект полностью отвечает важнейшей стратегической задаче — обеспечению технологического суверенитета и импортозамещению. В авиации, как и в атомной отрасли, крайне высокие требования к качеству оборудования, поэтому вполне закономерно, что именно наша продукция оказалась востребованной», — прокомментировал генеральный директор АО «Наука и инновации» (управляющая компания научного дивизиона Росатома).

Параллельно c работой над импортозамещением фильтров была решена задача по отработке порядка действий для запроса одобрения применения компонентов отечественного производства третьего класса категории В (3В — компоненты, не оказывающие влияние на безопасность полетов) для их установки на иностранные воздушные суда. Такая практика использования компонентов разрабатываемых, производимых и устанавливаемых на самолеты по специальным процедурам PMA (Parts Manufacturer Approval), является давно и широко применяемой за рубежом. Внедрение идентичных процедур в отечественной гражданской авиации позволит повысить импортонезависимость с сохранением высокого уровня безопасности.

Росатом планирует продолжить сотрудничество с Аэрофлотом в целях дальнейшего расширения линейки импортозамещенных компонентов для самолётов иностранного производства.

Справка:

Работа научного дивизиона Росатома связана с инновационным развитием и технологическим лидерством Госкорпорации. Среди его основных задач до 2030 года — увеличение конкурентоспособности российской продукции и услуг на атомном энергетическом рынке и в сфере радиационных проектов за счет развития технологий и модернизации инфраструктуры, повышение эффективности проводимых исследований и разработок, активная коммерциализация научных результатов. Управляющая компания научного дивизиона — АО «Наука и инновации». Она координирует деятельность десяти научных институтов и центров, которые проводят исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов, адаптивной оптики, газо-, гидро- и термодинамики, радиохимии и многих других.

Государственный научный центр Российской Федерации — Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского" (входит в научный дивизион Росатома — АО «Наука и инновации») — один из ведущих научно-исследовательских центров Госкорпорации «Росатом». ГНЦ РФ — ФЭИ является мировым лидером в области использования жидких металлов в качестве теплоносителей в АЭС с быстрыми реакторами, судовых и космических ядерных энергетических установках. Институт выполняет функции научного руководителя всех российских натриевых реакторов. Мировое признание получили работы ГНЦ РФ — ФЭИ в области ядерной физики, ядерных энерготехнологий и ядерной безопасности. В ГНЦ РФ — ФЭИ проводятся экспериментальные исследования в области ядерно-лазерной физики и физики плазмы, радиационного материаловедения, радиохимии и новых наукоемких технологий, включая нанотехнологии, технологии водородной энергетики и ядерной медицины.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.