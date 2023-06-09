На Амурском судостроительном заводе прошла церемония закладки корвета «Ретивый» для ТОФ

Торжественная церемония закладки нового корвета проекта 20385 «Ретивый» для Военно-морского флота России состоялась на Амурском судостроительном заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, сообщил в пятницу отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Фото: Telegram-канал АСЗ © tass.ru

«В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала новый корвет заложен под наименованием „Ретивый“. Торжественное мероприятие было приурочено к 90-й годовщине со дня закладки первого промышленного объекта Амурского судостроительного завода», — говорится в сообщении.

«Перед началом церемонии закладки нового корвета командующий Тихоокеанским флотом проинспектировал ход строительства всех кораблей для ТОФ на заводе, в том числе малые ракетные корабли проекта 22800 „Ржев“, „Удомля“, „Уссурийск“ и „Павловск“, корветы проекта 20380 „Грозный“ и „Бравый“, а также проекта 20385 — „Буйный“, „Разумный“ и „Быстрый“. Ближайшим боевым кораблем АСЗ, который будет передан Тихоокеанскому флоту, станет корвет „Резкий“ проекта 20380», — уточняется в сообщении.

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Корвет «Ретивый» строится для пополнения корабельного состава ТОФ. Головной корабль данного проекта, корвет «Гремящий», с 2021 года проходит службу также на Тихоокеанском флоте. Еще три представителя проекта 20385 — корветы «Буйный», «Разумный» и «Быстрый» — в разной степени готовности строятся на АСЗ для ТОФ.

Корветы проекта 20385 являются современными боевыми кораблями с мощным противокорабельным, противолодочным и противовоздушным вооружением. Они могут быть оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Имеют вертолетную площадку и ангар для размещения вертолета типа Ка-27. При сравнительно небольшом водоизмещении способны выполнять задачи как в ближней, так и в дальней морской зоне. Имеют значительный потенциал для модернизации и переоснащения перспективными системами морского оружия.