Роскосмос создает на Ярославском радиозаводе площадку для серийного производства спутниковой аппаратуры.

© www.roscosmos.ru

Ярославский радиозавод в соответствии с программой стратегических преобразований предприятий космического приборостроения, утвержденной Наблюдательным советом Роскосмоса, приобретает статус базового серийного предприятия отечественного космического приборостроения.

Руководству РКС поставлена задача в кратчайшие сроки освоить массовое производство унифицированных модулей полезной нагрузки и другой современной аппаратуры для перспективных отечественных космических аппаратов. Это позволит реализовать стратегическую цель по организации конвейерного производства спутников — до 350 в год.

© www.roscosmos.ru

«У нас огромные планы по развитию Ярославского радиозавода. Он должен стать для нас базовым производством широкой номенклатуры космической аппаратуры. Уже предусмотрены различные проекты по его развитию и оснащению», — сказал глава Роскосмоса.

Освоение новых технологий на Ярославском радиозаводе сопровождается поэтапной модернизацией производства, финансируемой прежде всего за счет Федеральной космической программы, — компанией уже закупается новое оборудование. Одновременно на ЯРЗ завершается внедрение системы цифрового управления производством. Кроме того, в соответствии с новыми технологическими задачами обновляются программы целевого обучения студентов и переподготовки персонала на базе профильных вузов и средних профессиональных учебных учреждений.