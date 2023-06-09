Продажи новых грузовиков в мае увеличились в 2,6 раза

Рынок грузовых автомобилей на низкой базе прошлого периода показал в мае 2023 года такой же рост, как и рынок легковых машин, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, в последний месяц весны в России было реализовано 11 309 новых грузовиков — в 2,6 раза больше, чем в мае 2022-го.

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Первенство в этом сегменте рынка сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит четверть от общего объема. В мае продажи новых «камазов» составили 2 832 экземпляра, что на 76% превысило результат годичной давности.

Также в ТОП-5 самых популярных марок на рынке грузовых машин попали китайские SITRAK (2 077 шт.), Shacman (1 444 шт.; рост в 2,6 раза), FAW (1 034 шт.; в 7,4 раза) и Howo (624 шт.; в 3,7 раза). Лидером среди моделей остается грузовик SITRAK C7H, который по итогам мая был реализован в количестве 2 077 единиц. Продажи остальных моделей не дотянули и до тысячи автомобилей, а в первую пятерку здесь вошли еще FAW CA3310 (800 шт.), KAMAZ 65115 (651 шт.), Shacman SX3258 (556 шт.) и KAMAZ 43118 (530 шт.).