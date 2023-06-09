«Уралвагонзавод» открыл в Екатеринбурге быструю зарядную станцию для электромобилей

НПО «Электромашина» (входит в состав концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») открыло в Екатеринбурге быструю автомобильную зарядную станцию Elli. Об этом в пятницу сообщили в концерне.

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«АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех») торжественно открыла электрозаправочный комплекс с уникальной быстрозарядной станцией на 150 кВт, аналогов которой нет в России. Строительство таких станций предусмотрено программой правительства России и предполагает возмещение 60% фактической стоимости станции», — сообщили в концерне.

«В целом электрозаправочный комплекс представляет собой инфраструктурный проект, оснащенный интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Открывшийся комплекс расположен рядом с дорогой с высоким трафиком движения по адресу Машиностроителей, 7. Посетители комплекса, приехавшие для зарядки автомобиля, смогут во время ожидания выпить чашку кофе или пообедать в расположенном поблизости кафе», — добавили в концерне.

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Как отметили в УВЗ, «Электромашина» готова предложить комплексное решение благоустройства ЭЗС в любом месте на территории России. По задумке разработчиков, электрозаправочный «хаб», который может включать в себя одну или несколько станций, подразумевает непосредственно оборудование самих зарядных станций, строительно-монтажные работы и систему Amasis 2.0.