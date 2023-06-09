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Добыча и разведка полезных ископаемых

На шахте СУЭК в Кузбассе начали добычу на лаве с запасами 6,9 млн т угля

Новая лава с запасами 6,9 млн т угля введена в эксплуатацию на шахте им. В. Д. Ялевского СУЭК-Кузбасс, сообщает пресс-служба компании.

 © neftegaz.ru

Тезисы СУЭК-Кузбасс:

  • -на шахте имени В. Д. Ялевского СУЭК-Кузбасс введена в эксплуатацию угольная лава № 50-07 с запасами 6,9 млн т угля;
  • -общая длина забойной части составляет уже стандартные для компании 400 м;
  • -полная длина отрабатываемого столба — 3,9 км;
  • -очистной забой оснащен 232 секциями крепи;
  • -в ходе монтажа для обеспечения надежности эксплуатации механизмов была произведена комплектация секций новой управляющей гидравликой;
  • -в лавный комплект также входят высокопроизводительные очистной комбайн нового поколения и забойный конвейер;
  • -вынимаемая мощность пласта составляет 3,8 м, марка угля ДГ;
  • -ожидается, что среднемесячная нагрузка на забой будет не менее 400 тыс. т угля.

Параллельно на шахте имени В.Д. Ялевского в н.в. ведется монтаж еще одной лавы — № 52-15.Ее запасы превышают 10 млн т угля.Ввод в эксплуатацию этого очистного забоя намечен на 3й кв. 2023 г.

Шахта им. В. Д. Ялевского является одной из лучших в Кузбассе по уровню производительности, технической оснащенности и безопасности труда.В сентябре 2018 г. На шахте им В. Ялевского был установлен мировой рекорд по месячной добыче угля — 1,627 млн т/мес угля.
Источник: https://neftegaz.ru/news/coal/78060...chu-na-lave-s-zapasami-6-9-t-uglya/

СУЭК-Кузбасс, новая лава, уголь, Кемеровская область
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