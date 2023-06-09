На шахте СУЭК в Кузбассе начали добычу на лаве с запасами 6,9 млн т угля

Новая лава с запасами 6,9 млн т угля введена в эксплуатацию на шахте им. В. Д. Ялевского СУЭК-Кузбасс, сообщает пресс-служба компании.

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Тезисы СУЭК-Кузбасс:

-на шахте имени В. Д. Ялевского СУЭК-Кузбасс введена в эксплуатацию угольная лава № 50-07 с запасами 6,9 млн т угля;

-общая длина забойной части составляет уже стандартные для компании 400 м;

-полная длина отрабатываемого столба — 3,9 км;

-очистной забой оснащен 232 секциями крепи;

-в ходе монтажа для обеспечения надежности эксплуатации механизмов была произведена комплектация секций новой управляющей гидравликой;

-в лавный комплект также входят высокопроизводительные очистной комбайн нового поколения и забойный конвейер;

-вынимаемая мощность пласта составляет 3,8 м, марка угля ДГ;

-ожидается, что среднемесячная нагрузка на забой будет не менее 400 тыс. т угля.

Параллельно на шахте имени В.Д. Ялевского в н.в. ведется монтаж еще одной лавы — № 52-15.Ее запасы превышают 10 млн т угля.Ввод в эксплуатацию этого очистного забоя намечен на 3й кв. 2023 г.

Шахта им. В. Д. Ялевского является одной из лучших в Кузбассе по уровню производительности, технической оснащенности и безопасности труда.В сентябре 2018 г. На шахте им В. Ялевского был установлен мировой рекорд по месячной добыче угля — 1,627 млн т/мес угля.