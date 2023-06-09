Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2023 года вырос на 11,2% до 379,0 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 года увеличился на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 379,0 млн тонн. Высокая динамика роста общего показателя обеспечена рекордным приростом (+20,1%) перевалки сухих грузов, прежде всего, зерна, минеральных и химических удобрений, которая составила 186,2 млн тонн. Перевалка наливных грузов по стране увеличилась на 3,8%, составив 192,8 млн тонн.

© morflot.gov.ru

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 1,0% и составил 41,1 млн тонн за счет прироста перевалки сухих грузов на 18,7%, достигшей в абсолютном выражении 12,1 млн тонн. Грузооборот наливных грузов в бассейне сократился на 4,9% до 29,0 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 6,7% до 109,6 млн тонн. При этом, объём перевалки сухих грузов там прибавил 17,9% и составил 47,4 млн тонн, наливных грузов — сократился на 0,5% до 62,2 млн тонн.

Грузооборот морских портов традиционно лидирующего в стране по объемам перевалки Азово-Черноморского бассейна вырос на 21,7% и достиг 126,6 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла там на 35,6% до 60,2 млн тонн, наливные грузы прибавили 11,3% до 66,4 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна, через который проходят транзитные ветки международного транспортного коридора «Север-Юг», вырос на 31,4% и составил 2,8 млн тонн. Объём перевалки сухих грузов в бассейне увеличился на 76,2% до 1,6 млн тонн, перевалка наливных грузов снизилась на 2,7% и составила 1,2 млн тонн.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 8,5% и составил 98,9 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов там увеличилась на 9,4%, составив 64,9 млн тонн, наливных грузов — выросла на 6,9% до 34,0 млн тонн.