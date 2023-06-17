Движение по Каменскому мосту на трассе М4 «Дон» в Ростовской области запустили по двум полосам

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Движение по Каменскому мосту на 930 км трассы М4 «Дон» в Ростовской области запустили по двум полосам.

9 июня закончен ремонт моста на 930 км трассы М4 в Ростовской области. Движение транспорта запущено по обеим отремонтированным полосам в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара.

Знаменитую пробку на трассе М4 в Каменске-Шахтинском можно забыть.

Кто ездил, тот помнит

К концу года строители также обещали закончить возведение нового мостового перехода через реку Северский Донец в сторону Крыма и Черноморского побережья. После сдачи объекта будет осуществляться реорганизация движения по трассе М4 «Дон» в Каменске-Шахтинском между тремя мостами.

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