Первый трамвай «Львенок» прибыл в Ярославль
В Ярославль прибыл первый «Ятрамвай» модели 71-911ЕМ «Львенок». Это низкопольная, экологичная и безопасная техника производства ПК «Транспортные системы».
Первый трамвай будут использовать для обучения водителей и ремонтного персонала. «Львенок» выйдет на линию в августе после обкатки и пусконаладочных работ.
До конца 2023 года в Ярославль прибудут еще три новых трамвая. Они будут переданы Правительству области и после проведения пусконаладочных работ выйдут на линии.
Техника закупается в рамках концессионного соглашения. За два года по его условиям в Ярославле реконструируют все трамвайные пути — 45,3 километра. Кроме того, компания закупит 47 односекционных низкопольных трамваев, комфортных в том числе для маломобильных групп населения.
В 2023 году будет реконструировано 4,6 километра путей. Мероприятия начнут в третьем квартале этого года и будут проводить без остановки транспортной работы с использованием однопутного движения на реконструируемых участках, так что комфорт пассажиров будет затронут минимально.
— Таким образом, уже в 2025 году город получит обновленную трамвайную сеть с современными машинами и цифровизацией ключевых процессов. Это качественно новый и достойный уровень перевозок, — прокомментировал губернатор Ярославской области.
Современные трамваи оснащены системой климат-контроля, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Подвижной состав будут обслуживать в обновленном депо с использованием передового оборудования.
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13.06.2314:55:32
13.06.2314:57:56