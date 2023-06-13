Завод «Калашников» презентовал свой экспортный потенциал в Стамбуле в рамках форума с представителями бизнес-сообществ Турецкой Республики.

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Ижевчане представили зарубежным предпринимателям производственную линейку в сегменте разработки и создания неоружейной продукции: токарно-винторезные станки, токарные и фрезерные станки с ЧПУ, шарико-винтовые передачи, а также широкую номенклатуру инструментальной продукции.

Гражданская продукция «Калашникова» заинтересовала представителей турецкой Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD, а также руководство Российско-турецкого торгового дома «РОСТ».

"Отдельные бизнесмены заверяют, что готовы стать в Турции дистрибьюторами завода «Калашников» и поставлять его гражданскую продукцию в национальные промышленные зоны. А некоторые производители изъявили желание реализовывать станки от «Калашникова» через международные представительские сети партнерских зарубежных компаний", — отметил сотрудник отдела маркетинга и развития продаж АО «Концерн «Калашников», входивший в состав делегации Удмуртской Республики, которая участвовала в бизнес-миссии российских предприятий в Стамбуле.