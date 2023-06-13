© rostec.ru

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал два вертолета Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Полярные авиалинии» в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Машины отправятся в самый большой регион России — Республику Саха (Якутия). Там они будут использоваться для эвакуации пациентов из отдаленных населенных пунктов, в том числе находящихся за Полярным кругом, а также для перевозки пассажиров и грузов.

Республика Саха (Якутия) — самый большой регион России — его площадь более 3 млн кв. км. Чтобы обеспечить эвакуацию пациентов из отдаленных поселков на такой огромной территории, авиакомпанией создана сеть филиалов, по которым будет распределена новая авиатехника. Вертолеты будут базироваться в городах Нюрба и Среднеколымск, поселках Зырянка, Батагай, Тикси и селе Маган.

«Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 — одни из самых востребованных воздушных судов для полярной авиации, они доказали свою надежность даже в самых суровых условиях. Для жителей Крайнего Севера они часто остаются единственным транспортом. „Восьмерки“ способны садиться даже на необорудованные площадки, например, в тундре — для медицинской эвакуации оленеводов. Сегодня Казанский вертолетный завод продолжает плановые поставки вертолетной техники по контракту с ГТЛК. Заказчику передано 14 винтокрылых машин из 26», — отметил генеральный директор КВЗ Владимир Гинсбург.

Машины доработаны для установки дополнительных топливных баков емкостью по 915 литров, что позволяет увеличить максимальную дальность полета до 1050 км. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию. Всего в авиапарке «Полярных авиалиний» теперь числится 12 вертолетов Ми-8МТВ-1, при этом общее число «восьмерок» в нем превысило 25 машин.

Ми-8МТВ-1 оснащены обновленным светотехническим оборудованием, повышающим безопасность полетов. Светодиодные аэронавигационные огни улучшают видимость при взлете и посадке на необорудованные площадки. В пассажирских кабинах подготовлены места под установку медицинских модулей, а также выполнена доработка для оснащения машины внешней подвеской.