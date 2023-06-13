Ростех открыл быструю зарядную станцию для электромобилей в Челябинске
Быстрозарядная станция мощностью 150 кВт производства концерна «Уралвагонзавод» — полноценный инфраструктурный объект. Комплекс расположен рядом с дорогой с высоким трафиком движения по адресу: ул. Машиностроителей, д. 7.
Он оснащен интеллектуальной системой Amasis 2.0, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi.
Данная электрозаправочная станция позволяет зарядить машину на 80% всего за 20 минут. Кроме нее в открывшемся комплексе представлена станция для медленной зарядки на 44 кВт.
Источник: https://rostec.ru
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