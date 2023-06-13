Обзор строительства Багаевского гидроузла

В Ростовской области состоялось выездное совещание по вопросу строительства Багаевского гидроузла.

ГК «Стройтрансгаз» продолжает строительство важнейшего инфраструктурного проекта не только для Ростовской области, но и для всей страны — Багаевского гидроузла. Реализация проекта позволит обеспечить необходимые для судоходства габариты водного пути на Нижнем Дону, части единой глубоководной системы России.

Водосбросная плотина © stroytransgaz.ru

На площадке строительства продолжается устройство котлована площадью 427,5 тысячи квадратных метров под водосбросную плотину, которая предназначена для сброса паводковой воды из естественного водохранилища, образованного путем перекрытия реки Дон гидроузлом. Отметка глубины котлована на сегодняшний день достигла отметки согласно проекту и составляет минус 7,2 метра.

В месте расположения рисбермы и предохранительного ковша идут работы по водопонижению с помощью иглофильтровых установок, разрабатывается грунт. Начаты работы по устройству подбетонки. Подбетонка или, как часто говорят, подушка — тонкий слой бетона, которым застилается котлован перед укладкой фундаментального основания. Подбетонка не только создаст слой гидроизоляции, но позволит сделать ровную поверхность для черновой бетонной основы и защитит фундамент от грунтовых вод. На водосбросной плотине до конца года планируется залить 66 тысяч кубометров бетона. Во время проведения любых работ в котловане постоянно происходит откачка воды.

Лицевая и тыльная стороны левой палы в верхнем бьефе © stroytransgaz.ru

— Для обеспечения безопасного прохождения судов в районе гидроузла продолжаются работы по устройству направляющих сооружений каналов в верхнем и нижнем бьефах. На рыбоходно-нерестовом канале закончена разработка грунта, выполняются работы по укладке геотекстиля, креплению тракта и откосов канала щебнем. Ведётся устройство устьевого регулятора нерестилища. На объекте на данный задействовано 110 единиц техники и более 500 рабочих,— рассказал заместитель генерального директора ФКУ «Ространсмодернизация».

Конструктивно стенки направляющих сооружений (палы) с лицевой стороны выполнены из шпунта Ларсена Л5-УМ, с тыльной стороны устраивается анкерная стенка, служащая якорем для лицевой. Лицевые стенки причальных сооружений являются продолжением лицевых стен шлюза. Для обеспечения прочности анкерной стенки выполняются работы по устройству ростверка (горизонтально расположенный элемент свайного фундамента). Перед заливкой ростверка бетоном осуществляется погружение свай и устройство противофильтрационной призмы.

Обработка анкерной стенки битумной мастикой для гидроизоляции © stroytransgaz.ru

В верхнем бьефе погружено 95% шпунта Ларсена левой палы и 30% правой. На 100% выполнены работы по устройству наклонных свай ростверка с обеих сторон. Устройство анкерных плит левой палы выполнено на 10%, дренажной призмы на 5%. В нижнем бьефе погружение шпунта Ларсена составляет 45% правой палы и устройство анкерных плит левой палы — 30%.

Армирование плиты флютбета головного регулятора © stroytransgaz.ru

Также продолжаются работы на головном регуляторе РНК, который представляет собой гидротехническое сооружение, состоящие из входного участка, флютбетной части (искусственное ложе для протекания водного потока) и выходного участка. В будущем функционалом головного регулятора станет поддержание оптимального расхода воды в рыбоходно-нерестовом канале. На сегодняшний день забетонировано три плиты флютбета из пяти. Параллельно ведутся арматурные работы еще на двух плитах флютбета.

— В июне запланированы работы по бетонированию фундаментной плиты и подпорной стены головного регулятора рыбоходно-нерестового канала. Для устройства подходных каналов продолжится погружение шпунта Ларсена и бетонирование анкерных стенок. Также продолжится отсыпка щебнем дна и откосов тракта канала, работы будут выполняться на 11 участке. Продолжим устройство бетонной подготовки флютбета водосбросной плотины, армирование секций флютбета, — рассказал директор по организации строительства Багаевского гидроузла АО «Стройтрансгаз».

Справка:

Багаевский гидроузел — важнейший инфраструктурный проект не только для Ростовской области, но и для всей страны. В состав строящегося гидроузла входят: судоходный шлюз с центральным пунктом управления, верхним и нижним подходными каналами с причально-направляющими сооружениями, водосбросная и земляная плотины, рыбоходно-нерестовый канал меандрирующей формы и рыбопропускной шлюз, объекты производственного, служебно-технического и вспомогательного назначения, посёлок для эксплуатирующего персонала. Для обеспечения безопасности судоходства устраиваются руслорегулирующие дамбы, для предотвращения развития эрозионных процессов (размыв и обрушение) берегов, от воздействия судовой волны и снижению негативного воздействия вод на население, проживающее в данных районах — дамбы берегоукрепления. В целях обеспечения гарантированных габаритов пути (глубина 4 м, ширина 80 м, радиус закругления 500 м) на участке от створа Кочетовского гидроузла на 3004.5 км судового хода Единой глубоководной системы (ЕГС) до створа Багаевского гидроузла на 3089 км судового хода ЕГС предусмотрены дноуглубительные работы и спрямление русла реки.