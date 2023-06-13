В Астрахань прибыл земснаряд «Северо-Двинский 701» для пополнения дноуглубительного флота на ВКМСК.

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В Астрахань прибыл земснаряд «Северо-Двинский 701», который пополнит группировку дноуглубительного флота, работающую на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Современный рефулерный несамоходный землесос проекта 4395 производительностью 700 куб м/час увеличит группировку дноуглубительного флота на ВКМСК до 16 земснарядов. Наращивание группировки планируется продолжить.

Судно, построенное летом 2022 года на ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область), успело поработать на Северной Двине в конце предыдущей навигации. Теперь «Северо-Двинский 701» — второй земснаряд данного проекта в серии из 7 единиц, строящейся в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, переходит в ведение ФГУП «Росморпорт» и перебазирован с северного на самый южный речной бассейн для ускорения работ на Волго-Каспийском канале.

По состоянию на 13 июня, в сравнении с прошлым годом темпы дноуглубления на ВКМСК в эту навигацию практически удвоились — с 1 до 2 млн куб м.

Беспрецедентные по масштабам дноуглубительные работы на Волго-Каспийском канале осуществляются с целью достижения там в текущем году проходной осадки судов в 4,5 м — задача, поставленная перед транспортниками главой государства.

Обеспечение безопасности судоходства и увеличение пропускной способности Волго-Каспийского канала — ключевые условия эффективной работы Транскаспийского маршрута стратегически важного международного транспортного коридора «Север-Юг».