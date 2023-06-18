СМЦ Кострома ввёл в эксплуатацию производство по волочению проволоки

На базе СМЦ Кострома в феврале этого года введено в эксплуатацию производство по волочению проволоки. Здесь теперь из катанки изготавливают проволоку диаметром 1,2—5 мм, в том числе отожженную — это дефицитный на российском рынке продукт, который используется при обвязке арматуры для монолитного строительства.

Мощность производства составляет 0,5—1 тыс. т в месяц в зависимости от диаметра.

Новое производство станет крупнейшим независимым метизным производством в России.

Основные заказчики — трейдеры, занимающиеся комплектацией заказов для строительной отрасли.

С 2016 года СМЦ Кострома занимается порезкой металла на агрегате продольной резки. В 2018 году СМЦ Кострома приобрёл две итальянские линии продольной и поперечной резки и активно занялся загрузкой этих линий. Оборудование может резать листы длинной до 4 метров и ленту шириной от 10 мм. Такой штрипс заказывают трубные производства и предприятия электротехнической отрасли, изготавливающие шкафы, кабеля и т. д.

На СМЦ Кострома, основанном в 1938 году, в настоящий момент работают около 70 высококлассных специалистов. Традиционно, с поздносоветских времен, предприятие специализировалось на выпуске металлических бочек для нефтехимии. Этим СМЦ Кострома занимается и по сей день, расширяя модельный ряд бочек и спектр сотрудничества вплоть до Росатома, первая поставка в адрес которого была осуществлена в 2009 году. В 2013 году было обновлено оборудование для производства бочек, инструментальный и механический цеха.

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