В Калининграде состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на рыбопромысловом траулере «Дмитрий Кожарский». Судно построено в рамках программы «квоты в обмен на инвестиции» на Выборгском судостроительном заводе для АО «Атлантрыбфлот» (входит в ГК «ФОР»).

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В мероприятии принял участие руководитель Росрыболовства. В настоящее время заказчикам-рыбакам передано 16 судов, которые уже работают на благо рыбохозяйственного комплекса страны", — отметил руководитель.

Траулер назван в честь учредителя ГК «ФОР» Дмитрия Кожарского. «Дмитрий Германович очень любил отрасль, с ним всегда можно было посоветоваться и обсудить вопросы, как дальше развивать рыбную отрасль. Я уверен, что новое судно будет высокоэффективным и уловистым. Семь футов под килем, «Дмитрий Кожарский», — сказал руководитель Росрыболовства.

Траулер «Дмитрий Кожарский» был заложен 1 ноября 2018 года, спущен на воду 19 июня 2020 года и к февралю 2023 успешно прошел ходовые испытания. Судно будет работать по принципу безотходной переработки уловов, увеличивая долю продукции высокого передела в структуре отечественного производства рыбной продукции.

«Дмитрий Кожарский» — головной траулер-процессор проекта КМТ02.02 (длина — 80,4 м, водоизмещение — 5563 тонн, экипаж — 46 человек). Всего по заказу компаний, входящих в ГК «ФОР», на Выборгском судостроительном заводе будет построено три судна проекта.

Справка (Траулер-процессор проекта КМТ02.02):

Длина - 80,4 м

Ширина - 15,4 м

Осадка - 6,51 м

Водоизмещение - 5563 т

Валовая вместимость — 3755