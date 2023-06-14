Газомоторный автобус НЕФАЗ 5299-40-57 поступил для проведения тестовой эксплуатации в Смоленске

Автобус НЕФАЗ 5299-40-57 передан в распоряжение МУП «Автоколонна-1308», специалисты уже начали тестировать технику в реальных условиях на улицах Смоленска. Автобус будет курсировать два месяца по маршруту № 50 «ул. Велижская — Вишенки». Длина маршрута составляет 33,2 км, ежедневно НЕФАЗ будет преодолевать по 210 км и перевозить свыше 450 пассажиров.

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Пробная обкатка пассажирской техники проводится в рамках реализации транспортной реформы. По её результатам будет подготовлен отчёт для администрации города Смоленска с целью рассмотрения вопроса по обновлению подвижного состава.

Рестайлинговый газомоторный низкопольный автобус НЕФАЗ-5299-40-57 создан, чтобы обеспечивать городскую мобильность с заботой об экологии, тишине и комфорте для пассажиров. Широкие дверные проёмы способствуют более быстрой посадке пассажиров в салон. Кузов наклоняется в сторону дверей для удобного входа, широкая накопительная площадка позволяет размещать крупногабаритный груз, велосипеды и детские коляски. Широкая площадь остекления делает салон более светлым, открывает большую видимость, что вкупе с просторным салоном и удобными сиденьями делает поездку комфортной для пассажиров. В вечернее время салон освещается светодиодными светильниками. Материалы, используемые для производства автобусов НЕФАЗ, долговечны и безопасны. Автобус разработан для удобного перемещения всех категорий пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость автобуса — 96 человек, 29 мест предусмотрены для сидящих пассажиров.

Модель НЕФАЗ 5299-40-57 является одной из самых востребованных в продуктовом портфеле «КАМАЗа». Учитывая новые условия, автобусы поставляются с санкционно устойчивыми компонентами отечественного производства и компонентами из дружественных стран. В компании своевременно были решены вопросы импортозамещения. Сегодня «КАМАЗ» готов поставлять в российские регионы современный комфортабельный пассажирский транспорт, покрывая спрос и обеспечивая технологический суверенитет страны.