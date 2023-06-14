ММП имени В.В. Чернышева выполнило план по поставке компрессоров двигателя ВК-2500

Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) поставило осевые компрессоры для двигателей линейки ВК-2500 на петербургское предприятие «ОДК-Климов» в соответствии с планом. До конца года планируется увеличить объемы производства деталей.

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Осевой компрессор, являющийся одним из основных узлов вертолетного двигателя ВК-2500, выпускают на московском предприятии на новом производственном участке, который запустили в ноябре прошлого года.

На предприятии создан участок центра специализации «Производство деталей сборочных единиц (ДСЕ) вертолетных двигателей». Новая площадка обеспечивает изготовление деталей компрессорной группы для двигателей ВК-2500, ВК-1600 и ВК-650 для увеличенной производственной программы.

«На сегодняшний день ММП имени В.В. Чернышева полностью выполняет свои обязательства по поставке узлов производителю вертолетных двигателей „ОДК-Климов“ для двигателей ВК-2500. До конца 2023 года запланировано дальнейшее увеличение объема изготовления комплектов деталей и сборочных единиц для этих двигателей», — подчеркнул технический директор ММП имени В.В. Чернышева.

«В этом году план выпуска двигателей ВК-2500 увеличился более, чем в два раза. Это потребовало значительных усилий со стороны всех участников кооперации, которые активно включились в выполнение этой задачи. В частности, ММП имени В.В. Чернышева качественно и в срок изготавливает необходимые для сборки двигателей детали», — сообщил директор программы ВК-2500- главный конструктор ОДК-Климов.

ММП имени В.В. Чернышева вместе с ПК «Салют» ОДК являются одними из основных кооперантов по этому двигателю. Петербургское предприятие «ОДК-Климов» производит двигатели ВК-2500 для линейки вертолетов: Ми-171 А2, Ми-171 А3, Ми-8/17 и Ка-32.

Справка:

АО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» — предприятие двигателестроительной отрасли, специализируется на изготовлении, сервисном обслуживанием авиадвигателей, а также на производстве и ремонте узлов вертолетной техники. Входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации».