СП Ростелекома и ГК «Авангард» запустило производство телеком-оборудования в Петербурге

НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (РТТ; СП «Ростелекома», ГК «Авангард» и ГК «Кьютек») запустило в Санкт-Петербурге производство телеком-оборудования.

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Производство запущено на базе завода «Авангард». Новая техническая база позволяет выпускать более 1 млн единиц телекоммуникационного оборудования в год. В случае наличия высокого спроса предприятие будет масштабировать свои мощности.

На предприятии также планируется производить такие устройства, как Ethernet-коммутаторы и маршрутизаторы; оборудование беспроводных сетей; транспортные сети передачи данных; мобильные устройства (смартфоны, планшеты); абонентское оборудование (в том числе Wi-Fi роутеры, LTE-роутеры); оборудование VoIP, PON и др.

Якорным заказчиком производимого на РТТ оборудования будет «Ростелеком». Производство позволит «Ростелекому» удовлетворить собственные потребности по поддержанию устойчивой работы телекоммуникационной инфраструктуры.