Ярославский «Паритет-Центр» ведет строительство пассажирского судна Looker 1100H

Судостроительное предприятие ООО «Паритет-Центр» (г. Ярославль) осуществляет строительство электрического пассажирского катамарана Looker 1100H по заказу АО «Машпромлизинг». Передача готового судна лизингополучателю планируется в навигацию 2024 года.

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Судно строится при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации со льготным финансированием в рамках программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК».

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Основные параметры судна: длина 32,4 м; ширина 10 м; осадка 1,4 м; мощность главных электрических двигателей 2*600 кВт; скорость 20 узл.; емкость электрических батарей 1290 кВт ч; численность экипажа и обслуживающего персонала 3 чел.; пассажиры 130 мест; допустимая скорость заряда аккумуляторов 10 часов; удельный расход электроэнергии главными двигателями на 1 км пути при скорости 10 узлов 8 кВт ч; допустимая скорость разряда аккумуляторов 8 часов.