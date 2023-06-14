Россия национализировала завод Cummins

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Когда многие предприятия России сделали ставку на привлечение иностранных технологий, были и критики такого подхода. Мол, иностранцы свалят, и что мы будем делать? Надо, мол, разрабатывать своё, с нуля и до каждого винтика.

Лично я думаю это говорили враги, с целью сбить Россию на топкий путь изобретения каждого велосипеда заново. Им и тогда говорили: иностранцы свалят, но заводы останутся! Останутся специалисты, конструкторская документация, оборудование.

И вот произошло то что произошло. И что? Конечно, проблемы есть! Но главное то осталось в России, и мы это теперь используем. Как один из примеров: КАМАЗ «национализировал» модельный ряд силовых агрегатов совместного предприятия «Камминз-КАМА».

Как известно, это СП выпускало две модели Cummins серий В и L. Первый мотор Cummins ISB 6.7 переименовали в КАМАЗ-667. А версию дизеля Cummins ISL 8.9 назвали КАМАЗ-689.

Локализация моторов шла и ранее,

Но после того, как СП было переименовано и стало российским предприятием, этот процесс пришлось усилить. За прошлый год были найдены поставщики 86 деталей как в РФ, так и в Беларуси. Конечно, моторы серии ISB производят в Индии, Китае и Бразилии, потому часть недостающих компонентов привозят и оттуда.

Но теперь мы не просто двигатели выпускаем самостоятельно, а уже не связанные лицензионными обязательствами, на их базе думаем о разработке модификаций. Одна из них — двигатель увеличенного объема и мощности: 7.5 л и мощностью выше 350-360 л.с.

Так что привлечение лучших мировых производителей было совершенно правильной стратегией!