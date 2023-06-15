Установка гидрокрекинга в Усть-Луге построена за 18 месяцев

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Как сообщает Минэнерго, комплекс гидрокрекинга запущен в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области.

Мощность установки гидрокрекинга — около 1 млн тонн, что позволит увеличить общую производительность комплекса в Усть-Луге до 6 млн тонн в год. Комплекс по фракционированию и перевалке газового конденсата позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию, компонент судового топлива (мазут) и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.

Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон отметил, что «За 5 дней до десятилетия проекта в Усть-Луге мы запустили этот объект. Я благодарен генеральному директору, всему коллективу, что запустили столь значимое производство в такие сроки».

По данным руководителя проекта по строительству установки гидрокрекинга «Треста Коксохиммонтаж» Дмитрия Жукова, во время реконструкции смонтировано более 2,5 тысяч тонн металлоконструкций, более 37 тысяч метров трубопроводов, а также проложено более 2 тысяч километров кабельной продукции. Численность персонала на строительстве превышала 2700 человек.