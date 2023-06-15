Амурский ГХК в мае 2023
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Рассказываем вам о том, как прошел май на строительной площадке Амурского ГХК.
При участии команды службы логистики НИПИГАЗа на Амурском ГХК в мае стартовала доставка крупногабаритного и тяжеловесного оборудования для установки пиролиза.
В первой партии на временный причал реки Зеи прибыли модули печей пиролиза, компрессоры, сепараторы, конденсаторы и другие агрегаты. Всего в этом году ожидается поставка 162 единиц технологического оборудования общим весом 15 тысяч тонн.
Тем временем, на самой площадке строительства установки пиролиза, в проектировании которой также участвует НИПИГАЗ, продолжаются работы по бетонированию фундаментов под оборудование и технологические эстакады, прокладка подземных трубопроводов и колодцев, а также монтаж металлоконструкций технологических эстакад.
Появились очертания первых шаровых резервуаров для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ). Резервуары изготовлены екатеринбургским заводом «Уралхиммаш». Всего в составе парка будет 15 резервуаров объемом от 600 до 2400 кубометров.
Об этом, а также о том, как строятся объекты общезаводского хозяйства, энергообъекты АГХК и многое другое — смотрите в видеоотчете.
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