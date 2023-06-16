Краболов «Вайгач» отправился в Выборг

Краболов-процессор «Вайгач» проекта КСП01, который строит Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК), отправился из Нижнего Новгорода в Выборг.

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На Выборгском судостроительном заводе (входит в ОСК) пройдет финальный этап достройки судна. В июле начнутся его швартовные и ходовые испытания.

Серия из пяти краболовов-процессоров проекта КСП01 строится на заводе «Красное Сормово» с мая 2020 года в рамках федеральной инвестиционной программы «квоты под киль» по заказу СР «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум». Головное судно планируется передать заказчику в этом году, два серийных краболова будут переданы в 2024 году, еще два — в 2026 году в связи с изменением проекта для вылова и транспортировки живого краба.

Краболовы-процессоры проекта КСП01 представляет собой судно полного цикла, предназначенного для промысла краба различных видов на глубинах от 20 до 400 м и производства замороженной продукции в море. Оборудование судна предназначено для ловли и переработки до 60 т. камчатского краба в сутки.

Справка (краболовы-процессоры проекта КСП01):

Длина судна- 61,90 м

Ширина — 15 м

Максимальная осадка — 6,40 м

Цистерны живого краба — 60 м3

Морозильный грузовой трюм — 1000 м3.