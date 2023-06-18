В Приморском крае открылся новый цех по ремонту маневровых тепловозов

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16 июня в Приморье в пос. Сибирцево открыт новый цехпо ремонту маневровых тепловозов в объеме ТР-3. Производственная мощность объекта позволит ремонтировать локомотивы серий ТЭМ2 и ТЭМ18ДМ в объемах среднего ремонта и обслуживания по циклу ТР-3 до 60 и 110 секций соответственно в год.

Компания инвестировала в обновление предприятия свыше 2 млрд рублей.

Цех оснащен современным оборудованием, что позволит оптимизировать сервисную работу, ускорит технические процессы и увеличит количество ремонтируемых локомотивов.

Обслуживание локомотивов будет производиться крупно-агрегатным методом, который позволяет снимать узлы и агрегаты с тепловозов и направлять их для ремонта в соответствующие цеха Уссурийского локомотиворемонтного завода — филиала АО «Желдорреммаш», а на их место ставить заранее отремонтированное оборудование. Такой метод позволяет сократить простои локомотивов, передавать машины в эксплуатацию по графику, а также увеличить на существующих площадях программу ремонта.

Торжественным моментом и сигналом о завершении реконструкции депо стал выпуск в эксплуатацию первого тепловоза ТЭМ18ДМ N941 после проведения среднего ремонта. На его примере работниками СЛД «Сибирцево» и Уссурийского ЛРЗ успешно была отработана технология выполнения обслуживания локомотивов.

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