Челябинский завод промышленных тракторов.Преимущества отечественных бульдозеров
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BCQGE6UVIpE
Источник: https://chzpt.com/
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