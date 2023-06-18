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Челябинский завод промышленных тракторов.Преимущества отечественных бульдозеров

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/BCQGE6UVIpE
Источник: https://chzpt.com/

ЧЗПТ, производство, импортозамещение, спецтехника, машиностроение, Челябинская область
  • Нет аватара termometrix
    18.06.2310:58:27

    Здесь следует отметить, что бульдозеры,вообще продукция и услуги Челябинского завода промышленных тракторов состоят из российских комплектующих и двигателей,что многократно увеличивает положительный эффект для экономики России и Челябинской области.

    Каждый бульдозер ЧЗПТ создает тысячи рабочих мест и мультипликативный эффект в десятки миллиардов рублей дополнительных доходов и налоговых отчислений по всей производственной цепочке поставщиков и смежных отраслей,контрагентов завода и контрагентов производителей комплектующих.

    «Одно рабочее место, созданное в машиностроении, имеет мультипликативный эффект, создавая до 7-8 рабочих в смежных отраслях» — ИНП РАН.

    #1264287
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.06.2316:02:22

      Некоторым кажется что этот мультипликативный эффект это какая-то абстракция, которая меня лично не касается.

      Но и в обычной жзни практически при каждой покупке можем запустить этот эффект если выберем хорошее отечественное. И этот эффект опосредованно повлияет в конце-концов на наше личное благополучие.

      А репортаж понравился.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:03 18.06.23
      #1264294
      • Нет аватара termometrix
        18.06.2316:14:34

        Современная официозная экономическая школа в мире, т. н. мейнстрим до недавнего времени отрицала роль эффекта мультипликатора, считая его «социалистическим пережитком». Но в последние несколько лет вспомнила о нем.То же самое относилось и к межотраслевому балансу, поскольку «невидимая рука рынка всегда действует эффективно и оптимально», по этой причине нет необходимости вмешиваться в экономику".

        К счастью для нас, в России, специалисты в этих областях сохранились,а это одно большое преимущество в управлении экономической системой страны.

        Отредактировано: termometrix~16:14 18.06.23
        #1264295
        • Нет аватара Лексур
          18.06.2316:42:09

          Не думаю, что удивлю, но в насквозь капиталистической Америке времён Рузвельта разные отрасли облагались разным налогом. Более того, в радиопромышленности те, кто перешли на полупроводники получали налоговые льготы, а те кто продолжал выпускать лвмпы-нет. В ФРГ такого регулирования было ещё больше. Так что разговоры про «невмешательство» в экономику-это всё для неофитов. Это не от строя зависит, а от грамотности экономического блока правительства. Ну и от реального (не тепличного) опыта этих экономистов.

          #1264297
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