В Пермском крае открыт крупный завод по производству аммиака, карбамида и меламина

© mashnews.ru

Компания «Метафракс Кемикалс» запустила в Губахе Пермского края производство аммиака, карбамида и меламина.

Комплекс производства расположен на территории 30 га.

На АКМ будет работать 387 человек, из них 92 оператора — в центре управления производством, откуда контролируются технологические процессы. Процесс непрерывный, смена каждого оператора длится 12 часов.

Ожидается, что на заводе будет производиться около 600 тыс. т карбамида, более 300 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год.

В 2021 году стоимость проекта оценивалась в 85 млрд рублей, с тех пор цены выросли.

© expert-ural.com

От классической схемы синтеза аммиака новое производство отличает то, что оно работает на чистых газах, нет парового риформинга. Установка работает на чистом водороде и чистом азоте. Таким образом, достигается значительный экологический эффект: в два раза снижаются прямые выбросы углекислого газа в атмосферу за счет создания установки выделения CO2. Агрегат карбамида представлен как интеграция производства приллированного карбамида и взаимосвязанная с производством меламина технологическая цепочка Отходящие газы производства меламина возвращаются на установку карбамида. Комплекс АКМ имеет в своем составе новые очистные установки, чтобы стоки, которые формирует производство, не нагружали действующие на предприятии очистные установки.

Для сотрудников предприятия построены 6 многоэтажных домов.

«Метафракс Кемикалс» — химическое предприятие в городе Губахе (Пермский край), головное предприятие «Метафракс Групп». По информации на сайте компании, площадки группы расположены в Пермском крае, Московской области и городе Кремсе (Австрия). Также «Метафракс Групп» включает в себя индустриальный парк «Карболит» (Московская область), трейдинговые компании в России, Швейцарии и Южной Корее.

© mashnews.ru

© mashnews.ru

© mashnews.ru

Высота башни приллирования карбамида составляет 98 м. В чистом виде карбамид (или мочевина) используется как удобрение.

© mashnews.ru

© mashnews.ru

© sp-ao.shortpixel.ai

https://v-kurse...23/06/18/324146

https://expert-...i-melamina.html

https://www.for...i-i-mebeli-ikea