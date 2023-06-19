Территория солнца: в Крыму открылась Академия творческих индустрий «Меганом»

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В бухте Капсель открылась Академия творческих индустрий «Меганом» — масштабный образовательный проект на площадке молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ». Это уже третий подобный молодежный центр в России после Центра знаний «Машук» в Пятигорске и Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье.

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Вся территория Академии составляет 27 гектаров, рассказал журналистам генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель проекта «Таврида.АРТ» Сергей Першин.

«Это пять жилых корпусов, в которых единовременно и круглогодично могут проживать 350 человек. Это три творческие мастерские, рассчитанные на работу 900 человек. Здесь есть художественные и цифровые мастерские, типография, залы хореографии, мастерские театра и цирка, швейные мастерские, студия звукозаписи, кинозал, медиацентр и другие помещения. По сути, это мини-город для молодых профессионалов творческих индустрий», — сказал он.

Масштабное строительство в бухте Капсель началось два года назад и сразу же вызвало много вопросов: а сохранится ли для судакчан доступ к пляжам? А не пострадает ли природа? А нужен ли вообще такой проект рядом с охранной зоной Меганома? И вот теперь каждый крымчанин может своими глазами увидеть, ради чего все затевалось.

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Мы строили-строили и наконец построили

В большом гостевом центре мы встречаемся с руководителем PR-службы кластера «Таврида.АРТ» Анастасией Разумной и вместе выходим на променад. Так называется надземная прогулочная дорожка, по которой можно обойти почти всю территорию.

Снизу под «променадом» располагаются зоны отдыха и спортивные площадки, показывает наш гид. Такое решение позволяет создать тень и прохладу в местности, где почти не растут деревья. «И сохраняет от вытаптывания растительность», мысленно отмечаю я. Никто в здравом уме не пойдет в обуви по песку, когда есть хорошая дорожка сверху, с которой открываются прекрасные виды.

«Променад спускается к пляжу, здесь есть большая зона захода. Пляж этот не наш, он муниципальный и будет доступен для всех жителей, он свободен», — подчеркивает Анастасия.

Дальше мы подходим к корпусам: некоторые из них стеклянные, остальные выглядят, как большие деревянные корабли. Стекло и дерево в сочетании с изящными выгнутыми линиями фасадов органично вписываются в пейзаж Меганома. Напротив прямо на дорожке расположились юные художники — приглашенные на пленэр ученики художественных школ Алушты и Феодосии.

«Мы здесь первый раз, здесь очень атмосферно, потрясающе. Нам понравился масштаб организации и люди, которые здесь работают. Творчество под музыку группы «Корни» — вдохновляет, — слегка иронизирует директор Алуштинской художественной школы Зоя Антоненко. На главной сцене Академии как раз проходит саундчек.

«Это такой регион, здесь такие волошинские места, пастельные краски, очень холодные тени, всегда много солнца. И архитектура тоже создана в этих же цветовых оттенках. Приятно, что авторы проекта так прочувствовали эту территорию», — продолжает художница.

Дома с остекленным фасадом — это учебные корпуса, или творческие мастерские, как их тут называют, объясняет наш экскурсовод. Пока что их построено три.

«Каждый корпус оснащен в зависимости от запросов. Например, вот здесь, в третьей творческой мастерской, есть зал для хореографии, со станками и зеркалами. В творческой мастерской номер два есть зал для геймдизайна, для разных компьютерных разработок, есть уютные коворкинги».

В жилых корпусах на первом этаже номера для маломобильных граждан, со специальным оборудованием. В каждом корпусе есть своя кухня, где можно вскипятить чай или сделать бутерброды. Для питания есть отдельная столовая и несколько кофеен на территории.

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Какие образовательные программы уже запланированы

Как сообщается на официальном сайте, сейчас в Академии уже стартовал отбор слушателей по трем образовательным направлениям: новые медиа, музыка и театр.

Первая программа рассчитана на молодых специалистов издательского дела — редакторов, дизайнеров, издателей и менеджеров. В результате обучения ребята должны создать редакцию, сдружиться и выпустить собственный журнал кластера «Таврида.АРТ».

С музыкантами по своей авторской методике будет заниматься Юрий Башмет — это курс для молодых дирижеров, оркестрантов и композиторов. Главным событием этой программы станет Первый фестиваль классической музыки «Звезды Меганома».

Программу Академии по направлению «Театр» будет вести директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Она называется «Директора театров будущего» и предназначена для перспективных театральных менеджеров и продюсеров.

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Что эта стройка даст Судаку?

Во-первых, чисто практические результаты. Именно с целью развития курортной инфраструктуры в бухте Капсель построен водовод, снабжающий все окрестные поселки. Новую ветку протяженностью 19,5 км построили в рамках Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Мощность водовода — 2 719 м3/сутки.

Приведена в порядок канализация: построен напорный коллектор и канализационно-насосная станция, которые также будут обслуживать расположенные в бухте населенные пункты. Благодаря этому появилась надежда, что неконтролируемые сбросы в море неочищенных канализационных стоков наконец прекратятся.

В рамках той же государственной программы была реконструирована подстанция «Капсель», питающая электричеством весь Судак, и построена подстанция в поселке «Миндальное». Она в полной мере обеспечивает электроэнергией Академию творческих индустрий и близлежащие населенные пункты. Завершается ремонт подъездных путей.

Молодежный курорт и один из крупнейших в стране образовательных центров даст крымчанам около пятисот рабочих мест. А за соблюдением экологических норм очень строго следят компетентные органы, уверяют в пресс-службе.

При этом комплекс включает 49 специализированных высокотехнологичных мастерских и лабораторий, концертные залы и театральные площадки, комфортабельные корпуса для проживания учащихся и экспертов, разнообразную инфраструктуру для спорта, досуга и развлечений. В пространствах Академии будут творить архитекторы, музыканты, художники и дизайнеры, режиссеры, литераторы и представители других творческих профессий.

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