На Крымском полуострове в Международном детском центре «Артек» завершилось строительство здания Центра инновационных образовательных технологий. Объект возводился на территории лагеря «Солнечный».

Продолжается масштабная модернизация «Артека"поскольку от развития детской инфраструктуры напрямую зависит качество жизни и благополучие новых поколений. Хороший пример — один из самых больших и значимых объектов лагеря «Солнечный» — Центр инновационных образовательных технологий площадью более 27 тыс. кв. м. Строительство, стартовавшее в 2023 году, специалисты из ППК «Единый заказчик» завершили в срок. Это современный объект, где смогут одновременно учиться более 1 тысячи детей.

Образовательная программа учебного центра направлена на раскрытие интеллектуального и творческого потенциала детей, а также расширение их кругозора.

В центре созданы передовые учебные классы, мастерские, амфитеатр, артистические и репетиционные залы, а также универсальный зал на 700 мест и многое другое. На прилегающей территории центра проведён большой комплекс работ по благоустройству и обустройству улично-дорожной сети. Также перед зданием к 100-летию «Артека» открыт памятник архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины Луке Крымскому.

«Новый корпус рассчитан на 400 мест, его площадь составляет более 12 тыс. кв. м. Там будут созданы все условия для комфортного проживания и отдыха сотрудников: жилые комнаты, рекреационные зоны, рабочие пространства, универсальные учебные классы и все необходимые бытовые помещения. Сейчас на объекте завершаются внутренние отделочные работы, проводится благоустройство территории», — отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Строительство и реконструкция объектов в «Артеке» ведётся в рамках государственной программы развития Крыма и Севастополя.

«Для нас завершение работ и ввод центра в эксплуатацию — знаковое событие. Мы понимаем, насколько важно открытие этого уникального объекта для сотен тысяч ребят, приезжающих в «Артек». Теперь у них есть ещё одно пространство, где сосредоточены самые передовые технологии и где каждый ребёнок сможет прикоснуться к будущему и познать новое», — подчеркнул директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

