Автозавод «Урал» разработал мусоровоз с «экологичным» двигателем

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Автозавод «Урал» представил новую разработку — мусоровоз Урал-С230Е5 с силовой установкой типа «последовательный гибрид». Машину продемонстрировали на экологическом водном форуме Южного Урала.

У нового экспериментального Урала — шасси 4×2 и гибридная система, ДВС в ней не связан с колесами и используется только для подзарядки через генератор тяговой батареи, которая, в свою очередь, питает тяговый электромотор. Запас хода на полностью заряженной батарее — 100 км. Генераторная установка может «добавить» еще 400-500 км. ДВС потребляет не дизтопливо, а сжиженный природный газ. Преимущества установки — низкая стоимость эксплуатации и пониженный уровень вредных выбросов в выхлопе относительно дизельных аналогов.

Урал-С230Е5 укомплектован бескапотной кабиной от Iveco Turbotech, выпускаемой предприятием по лицензии с начала 90-х годов (в оригинале в Италии кабина появилась в 1984-м).

В настоящее время образец находится на стадии испытаний и доводки.

Специалисты «Урала» отмечают, что варианты исполнения не ограничиваются только мусоровозами. Цель проекта — создание унифицированной платформы, на которую можно устанавливать практически любую надстройку по запросу заказчика.